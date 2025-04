DIRETTA ENTELLA AREZZO, LIGURI VICINISSIMI AL TRAGUARDO

Inizia domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Entella Arezzo. Presso lo Stadio Comunale di Chiavari i padroni di casa si apprestano a conquistare la promozione diretta in Serie B, sempre che il Milan Futuro non abbia già battuto la Ternana. I liguri sono in vetta alla classifica del girone B con settantotto punti e quindi a otto lunghezze dai rossoverdi, che vengono da due sconfitte consecutive intervallate dal cambio in panchina di Abate con Liverani, e sono gli unici che potrebbero ancora insidiare la Virtus per l’accesso diretto al torneo cadetto entro queste tre giornate finali di Serie C.

I biancocelesti stanno inoltre proseguendo la loro striscia di risultati utili consecutivi avendo sconfitto pure il Campobasso in trasferta nel turno precedente. L’Arezzo, invece, è ormai certo di dover disputare i playoff ritrovandosi al momento in quarta posizione con i suoi cinquantotto punti, esattamente gli stessi del Pescara alle sue spalle e che ha raggiunto battendolo appena qualche giorno fa. I toscani potrebbero in ogni caso provare a scalzare in graduatoria la Torres e tentare di cominciare la propria scalata dagli ottavi di finale.

DIRETTA ENTELLA AREZZO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale su cui verrà trasmessa la diretta Entella Arezzo è Sky Sport 252. Chi non potesse vedere la gara in televisione su Sky potrà farlo anche in streaming adoperando l’applicazione di Sky Go. In alternativa pure Now trasmetterà l’evento con la sua Now Tv.

DIRETTA ENTELLA AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Entella Arezzo è facile presupporre di poter rivedere il modulo 3-5-2 con Del Frate, Marconi, Tiritiello, Parodi, Bariti, Di Noia, Karic, Corbari, Di Mario, Casarotto e Guiu per i padroni di casa dopo il successo della scorsa giornata. Lo stesso ragionamento si può effettuare pure per quanto riguarda la compagine guidata dal tecnico Bucchi che dovrebbe quindi ripresentarsi in campo dall’inizio utilizzando l 4-3-3 con Trombini, Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti, Dezi, Guccione, Mawuli, Pattarello, Ravasio e Tavernelli ammirato anche in trasferta contro il Pescara.

DIRETTA ENTELLA AREZZO, LE QUOTE