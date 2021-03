Diretta/ Entella Ascoli (Serie B) streaming video DAZN: salvezza, ultima chiamata?

DIRETTA ENTELLA ASCOLI: RISULTATO INCERTO!

Entella Ascoli, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida potenzialmente cruciale che potrebbe rappresentare l’ultima chiamata salvezza per i due club. Dopo due pareggi consecutivi l’Entella resta all’ultimo posto in classifica, a -3 dalla coppia composta da Pescara ed Ascoli, soprattutto è di 7 punti la distanza dal Cosenza e dalla zona play out: per i liguri dunque solo battere l’Ascoli manterrebbe accesa la speranza della salvezza. I marchigiani però dalla loro si trovano a -4 dai play out e non possono certo permettersi di fare regali, l’ultima sconfitta in casa contro il Pisa nel turno infrasettimanale ha evidenziato le difficoltà del gruppo che dopo aver cambiato 3 allenatori in questa stagione vede anche Sottil in difficoltà, dopo un periodo che aveva portato invece una reazione. La sfida di Chiavari rischia dunque di essere una sorta di spareggio ed eliminazione, con la Spada di Damocle di un pareggio che probabilmente non servirebbe a niente a nessuno.

DIRETTA ENTELLA ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Ascoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ASCOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Entella e Ascoli presso lo stadio Comunale. I padroni di casa allenati da Vincenzo Vivarini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Russo; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa; Settembrini, Paolucci, Brescianini; Schenetti; Brunori, De Luca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Leali; Pinna, Brosco, Quaranta, Pucino; Buchel, Caligara, Saric; Sabiri; Bajic, Dionisi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Entella e Ascoli, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.80 volte la posta scommessa.

