DIRETTA ENTELLA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Entella Avellino ci propone una partita che l’anno prossimo vedremo in Serie B, ma che finora nella storia vanta appena otto precedenti ufficiali, tra l’altro tutti disputati proprio nel campionato cadetto, in stagioni nelle quali sia i liguri sia i campani militavano in Serie B. Il bilancio è all’insegna dell’equilibrio, con i pareggi che hanno la maggioranza assoluta, per così dire: cinque partite su otto sono infatti terminate con il segno X. Per il resto, contiamo due vittorie da parte della Virtus Entella e un solo successo per l’Avellino.

Il fattore campo ha notevole incidenza: a Chiavari due vittorie per l’Entella e altrettanti pareggi, mentre ad Avellino ecco l’unico successo degli irpini più tre pareggi. Il predominio della divisione della posta si è accentuato nei confronti più recenti, dal momento che le ultime tre partite sono terminate con altrettanti pareggi. Non si giocava dal 2018, allora ecco che la diretta Entella Avellino oggi riannoderà i fili della storia grazie alla Supercoppa di Serie C, prima di tornare protagonista in Serie B nella prossima stagione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ENTELLA AVELLINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire la diretta Entella Avellino lontano dallo stadio utilizzando un abbonamento a Now, come era accaduto anche per tutto il campionato di Serie C. Basta quindi connettersi all’applicazione NOW TV o iscriversi a Sky per sfruttare Sky Go. In televisione il canale su cui la partita sarà trasmessa è Sky Sport 255.

GIA’ UN KO PER GLI IRPINI

Inizia sabato 10 maggio 2025 alle ore 19:00 la diretta Entella Avellino. Presso lo Stadio Comunale di Chiavari la Virtus Entella si appresta ad esordire nella competizione dopo che nella giornata inaugurale l’Avellino era stato invece battuto dal Padova di misura tra le mura amiche. La rete segnata da Capelli per i biancoscudati è stata fatale e adesso gli Irpini sono chiamati quantomeno a dover evitare di subire un’altra sconfitta se vorrà davvero ancora sperare di conquistare il trofeo in palio tra le vincitrici dei gironi di Serie C 2024/2025.

Se i biancoverdi si sono aggiudicati la vetta del girone C con settantacinque punti, dal canto loro i biancocelesti hanno invece concluso l’annata calcistica in cima al girone B addirittura con ottantatre punti conquistati. I liguri hanno maturato un certo margine di distacco dalla seconda classificata, ovvero la Ternana che non ha saputo tenere il passo finendo a meno nove, e nell’ultimo turno hanno pareggiato senza segnare proprio contro i rossoverdi del tecnico Liverani.

DIRETTA ENTELLA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo che il tecnico Fabio Gallo non rinunci ad impiegare il 3-5-2 con Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti, Franzoni, Karic, Di Noia, Di Mario, Castelli e Guiu Villanova recentemente ammirato in campionato anche nelle probabili formazioni della diretta Entella Avellino. Chi potrebbe modificare qualcosa rispetto al modulo 4-3-1-2 con Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano, Palumbo, Palmiero, Sounas, D’Ausilio, Patierno e Lescano è invece mister Raffaele Biancolino, che non è appunto da escludere l’eventualità di vedere qualche correzione rispetto allo schieramento iniziale ammirato nella sconfitta patita contro il Padova nella prima giornata del torneo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai ci forniscono il pronostico anche sulla diretta Entella Avellino. La vittoria ligure potrebbe essere favorita a quota 2,00, mentre poi si sale al valore di 3,30 in caso di pareggio oppure a una quota molto simile (3,45) qualora l’Avellino riuscisse ad espugnare lo stadio di Chiavari.