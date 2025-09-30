Tutte le informazioni sulla diretta Entella Bari, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

Diretta Entella Bari (risultato 0-0): si comincia!

Siamo arrivati all’angolo delle statistiche per la diretta di Entella Bari, momento in cui analizziamo i dati per capire i trend a cui andremo incontro nel corso della partita. Quale squadra può avere la meglio da un punto di vista matematico? Scopriamolo insieme! I liguri hanno una produzione offensiva contenuta, con un xG medio di 0.95, appena quattro tiri nello specchio a partita e una percentuale realizzativa dell’11%.

Il Bari invece vanta dati più consistenti: 1.40 xG, sei conclusioni nello specchio e una precisione del 15%. Sul piano atletico l’Entella corre di più (111 km medi a gara), ma i pugliesi sono più concreti e conquistano più calci d’angolo (sei contro tre). Ne esce un confronto tra la freschezza e l’agonismo dei liguri e la solidità tecnica dei biancorossi. Numeri davvero interessanti non c’è che dire, passiamo ora al prossimo aggiornamento della diretta di Entella Bari, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Entella Bari streaming video e tv, come seguire la partita

Mentre alcune squadre italiane saranno impegnate nella Champions League, alle 20.30 si apriranno le danze della diretta Entella Bari e di tutte le altre partite in programma in quel giorno e che saranno tutte disponibili per la visione in streaming grazie a Dazn per gli abbonati ai piani Start, Standard, Plus e Goal Pass o grazie a LAB Channel.

Entella Bari, liguri sperano in un passo falso dei pugliesi

Il turno infrasettimanale di Serie B accoglierà la sesta giornata di campionato nella quale allo Stadio Comunale di Chiavari si giocherà la diretta Entella Bari, sfida che mette di fronte due squadre nella zona bassa di classifica ma con situazioni profondamente diverse, i liguri infatti sono una delle quattro neopromosse e hanno bisogno di tempo per riuscire ad integrarsi al meglio nella competizione ma sono comunque fuori dalla zona pericolosa dei playout o peggio della retrocessione, nonostante la sconfitta 2-0 in casa dell’Avellino.

Per i pugliesi invece questo inizio di stagione è per ora terribile visto che prima del pareggio 1-1 con la Sampdoria erano riusciti a conquistare un solo punto e ad oggi ancora non sono riusciti a ottenere una vittoria contro nessun avversario, situazione non prospettata ad inizio stagione quando la squadra sembrava pronta per lottare per un ritorno in Serie A dopo molti anni.

Formazioni Entella Bari, probabili ventidue in campo

A scendere in campo nella diretta Entella Bari saranno da entrambe le parti gli undici visti nell’ultima uscita stagionale, a meno di infortuni o squalifiche che hanno colpito soprattutto i pugliesi che quindi nel 3-5-2 di Fabio Caserta si dovranno affidare a Cerofolini in porta, Nikolau, Pucino e Burgio in difesa, Dorval, Castrovilli, Verreth, Maggiore e Dickmann a centrocampo e Moncini con Gytkjaer in attacco.

Anche per Andrea Chiappella il modulo di riferimento è il 3-5-2 con Del Frate come portiere, Parodi, Moretti e Marconi come difensori, Mezzoni, Karic, Benali, Boccadamo e Di Mario come centrocampisti, e come attaccanti Ankeye e Fumagalli.

Entella Bari, quote e possibile esito finale

Per quanto riguarda le scommesse, siti come bet365, vedono la diretta Entella Bari come una sfida difficile e il cui risultato potrebbe essere complicato da decifrare vista la possibilità di essere strettamente legato ad episodi, la squadra messa meglio però è sicuramente quella ligure la cui vittoria infatti ha un valore di 2.10. La quota affidata alla possibile vittoria biancorossa invece è la più alta e tocca i 3.50 mentre al pareggio è stato fissato a 3.20 essendo anche quello difficile che si verifichi, interessante anche l’under visto che non c’è da aspettarsi una sfida con molti gol.