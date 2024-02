DIRETTA/ Entella Carrarese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C 10 febbraio 2024)

DIRETTA ENTELLA CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre gli irrigatori bagnano il campo della diretta di Entella Carrarese, diamo un’occhiata ai precedenti scontri tra le due squadre cercando di individuare la favorita da un punto di vista storico: sono sette partite finora, con un bilancio che pende a favore della squadra di casa con quattro vittorie, un pareggio e due successi per gli ospiti. L’ultimo incontro tra le due compagini, risalente a settembre, ha visto la Carrarese emergere con una prestazione convincente, chiudendo la partita con un netto 2-0.

La Carrarese ha avuto la meglio con le reti decisive di Palmieri e Belloni che hanno contribuito al successo della squadra ospite. Questo risultato potrebbe aver consolidato la posizione della Carrarese come avversario temibile per la Virtus Entella. Tuttavia, il calcio è spesso imprevedibile, e ogni partita offre nuove opportunità per entrambe le squadre. Vediamo se anche in questa occasione i toscani ci sorprenderanno. (agg. Gianmarco Mannara)

ENTELLA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Entella Carrarese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Carrarese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Entella Carrarese, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Marmiferi da podio dopo gli ultimi risultati positivi, piazzati al quarto posto a una sola lunghezza dal Perugia terzo in classifica. La Carrarese ha ottenuto un successo in casa contro l’Olbia nell’ultimo impegno, successo di misura firmato da un gol di Schiavi nel recupero del primo tempo.

L’Entella resta invece in ritardo in classifica nel girone B, i liguri non riescono a ottenere un cambio di passo nel loro cammino con quattro pareggi consecutivi nelle ultime sfide di campionato, l’ultimo a reti bianche sul campo dell’Arezzo. I liguri sono comunque in serie positiva con 6 risultati utili di fila, con la squadra che resta comunque ottava in zona play off, pur in ritardo rispetto alle posizioni di vertice della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Entella Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Bonini, Garattoni, Manzi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Tomaselli, Faggioli. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Colombi; Lepri, Gorelli, Pietrangeli, Rosini; Langella, Megelaitis, Marchesi; Iacoponi; Morra, Cernigoi.

ENTELLA CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Carrarese ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











