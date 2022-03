Diretta Entella Carrarese/ Streaming video Rai: è crisi vera per i liguri? (Serie C)

DIRETTA ENTELLA CARRARESE: IL TREND PARLA TOSCANO…

Entella Carrarese sarà diretta dal signor Michele Delrio, e si gioca alle ore 21:00 di lunedì 7 marzo: al Comunale di Chiavari va in scena il Monday Night nella 30^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022. Siamo nel girone B, e il posticipo ci presenta un quadro interessante: l’Entella è la quarta forza della classifica, ma arriva da due sconfitte consecutive avendo perso contro Lucchese (in maniera netta e meritata) e Vis Pesaro, e dunque perdendo ancora più contatto dalle prime posizioni, dovendo difendere la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff.

La Carrarese invece ha avuto alti e bassi e lotta per entrare nel tabellone della post season, ma ha vinto le ultime due sfide: battute Siena e Gubbio in casa per 6 punti fondamentali che hanno portato i marmiferi all’ottavo posto nel girone B, e ad affrontare con piena fiducia questa trasferta. Vedremo quello che succederà nella diretta di Entella Carrarese; aspettando che la partita prenda il via, facciamo una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni attese al Comunale di Chiavari.

DIRETTA ENTELLA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Entella Carrarese sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +: è tradizione che il Monday Night di Serie C sia fornito dalla televisione di stato e non fa eccezione questa partita, che dunque si potrà seguire in chiaro ai canali 57 e 58 del vostro televisore. La stessa emittente mette a disposizione il servizio di mobilità attraverso sito e app ufficiali di Rai Play, mentre l’alternativa per la diretta streaming video rimane la piattaforma Eleven Sports, casa di tutte le partite della terza divisione e al quale ci si può abbonare come anche visitarlo per acquistare il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CARRARESE

Gennaro Volpe dovrà rinunciare allo squalificato Palmieri in Entella Carrarese: ballottaggio tra Andrea Paolucci e Armand Rada per sostituirlo in un centrocampo nel quale Dessena può giocare per uno tra Lipari e Karic, mentre in difesa non dovrebbe cambiare nulla con Silvestre e Chiosa a protezione di Borra e due terzini che sarebbero Coppolaro e Pavic, anche se a sinistra Barlocco avanza la sua candidatura. Davanti, ci provano Di Cosmo e Lescano: il primo eventualmente sulla trequarti al posto di Schenetti, il secondo in avanti dove però dovrà vincere la concorrenza di Merkaj e Magrassi.

Anche Antonio Di Natale schiera la sua squadra con il 4-3-1-2: possibilità per Grassini da terzino destro, poi Vettorel in porta protetto da Rota e Marino mentre Imperiale farà l’esterno basso a sinistra. A centrocampo Pasciuti e Tunjov sono in ballottaggio con Figoli e Foresta, i quali sono comunque favoriti così come Berardocco che avrà in mano le redini della manovra; dietro le punte dovrebbe essere confermato Bramante (ma occhio a D’Auria), Energe e Abdou Doumbia sarebbero preferiti a Giannetti, Petrelli e Infantino come tandem d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico su Entella Carrarese indicano nei padroni di casa i chiari favoriti per la vittoria: questa eventualità è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,85 volte la vostra giocata, per contro siamo a un valore pari a 4,50 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, che indica l’eventualità del successo della Carrarese. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 3,15 volte quanto l’importo investito.

