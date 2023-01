Diretta/ Entella Carrarese streaming video tv: gialloblù a Chiavari (Serie C)

DIRETTA ENTELLA CARRARESE: GIALLOBLU, ALTRA SCONFITTA O RISCATTO?

La diretta di Entella Carrarese, partita in programma domenica 22 gennaio ore 17:30, racconta di una sfida tra due squadre che hanno collezionato risultati opposti. I gialloblu sono reduci da tre partite consecutive senza trovare la vittoria con due sconfitte e un pareggio, San Donato ultima nemica, merito però va riconosciuto ai toscani con l’esito positivo nella partita tenutasi lo scorso 17 dicembre, dove facendola franca a Farroni, a deliziare il clima troviamo i due goal distinti in primo e secondo tempo sferrati dal centrocampista Cicconi seguito al 61′ minuto da Della Latta. Insomma un’inizio di ripresa dopo l’incontro con la Lucchese, almeno così sembrava se non fosse stato per il prosieguo. Riusciranno i ragazzi della Carrarese a fermare la serie di vittorie dei biancoazzurri? Così si prospetterebbe la svolta.

Ad ora sono ben quattro le partite vinte dalla squadra di Gennaro Volpe nelle ultime cinque, li abbiamo visti in tutte le salse dalla prima vittoria contro la Recanatese alla ripresa dell’inciampo preso contro il Siena col susseguirsi di altre tre vittorie Alessandro dal Canto sarà fiero dei suoi pupilli, forse avvantaggiati dal proprio terreno, in contrapposizione il mal-di-campo degli Apuani, i quali sembrerebbero in difficoltà lontano dalle mura amiche.

Di fatto sei sono state le sconfitte accumulate dalla Carrarese in dieci partite giocate in trasferta per un totale di 10 punti conquistati in altrettante partite contro i 23 ottenuti allo Stadio dei Marmi. Dubitiamo esserci un bonus nel terreno casalingo dunque ci si chiede come sia possibile il disequilibrio nel rendimento siccome in casa vantano di essere terzi su venti. Soltanto 12 i gol che hanno oltrepassato la rete avversaria in opposizione ai 17 ricevuti.

ENTELLA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Entella Carrarese sarà visionabile su Eleven Sports, emittente che da diverse stagioni accompagna i tifosi e appassionati di Serie C. Il match sarà disponibile solamente attraverso l’acquisto dell’abbonamento, fornendo le opzioni mensili oppure stagionali.

Si potrà assistere alla diretta di Entella Carrarese anche in streaming video su smart tv e qualsiasi altro dispositivo mobile come per esempio computer, smartphone o tablet.

ENTELLA CARRARESE PROBABILI FORMAZIONI

Le possibili formazioni della diretta di Entella Carrarese vedono i dominanti di Chiavari utilizzare il modulo 3-5-2 affidando il ruolo di protettore di rete all’usuale De Lucia. Il trittico difensivo è composto da Parodi, Pellizzer e Chiosa. Nella fascia di mezzo nello Stadio Comunale troviamo il quintetto centrocampista composto dal ventiquattrenne Zappella, affiancato da Corbari, il numero 21 Rada, Ramirez chiudendo il tutto con Barlocco esterno. In pieno attacco, il duo Zamparo-Merkaj.

I Diavoli neri lasciano spazio agli avversari che usufruiranno del modulo speculare. Satalino in porta con guantoni carichi. Dinnanzi vi troviamo il pacchetto difensivo composto da Pelagatti, D’Ambrosio e Imperiale. A metà campo sul lato destro agirà Grassini, proseguendo in linea d’aria Della Latta, Schiavi in cabina di regia, affiancato da Bozhanaj e l’esterno Cicconi. I due uomini chiamati a segnare saranno Energe e Capello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Entella Carrarese indicano i liguri come favoriti per la vittoria dell’incontro. Possiamo trovare su Snai il successo dei biancazzurri a 1.85. Il possibile colpo esterno della Carrarese paga quattro volte la posta in palio mentre il pari è dato a 3.30. Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, lo possiamo trovare a 1.87 contro l’1.77 del No Gol.

L’eventualità di vedere almeno tre gol nell’incontro è quotata a 2.10, più basso ovviamente l’Under a 1.65. Riuscirà la Carrarese ad uscire indenne dal Comunale id Chiavari? La quota è 1.80.











