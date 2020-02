Diretta Entella Crotone/ Streaming video Rai: l’anticipo a Chiavari (Serie B)

Entella Crotone, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 28 febbraio 2020, come anticipo serale in apertura del programma della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Entella Crotone mette di fronte due squadre che lottano entrambe per i playoff, anche se con una classifica ancora cortissima bastano pochi punti per modificare le prospettive. L’Entella infatti con 35 punti sarebbe in questo momento fuori dalla zona playoff, per di più i liguri arrivano dalla pesantissima sconfitta per 0-4 incassata nello scorso turno al cospetto della capolista Benevento e di conseguenza sono chiamati a cercare di fare molto meglio questa sera, nel loro secondo turno casalingo consecutivo, che naturalmente l’Entella spera possa avere un epilogo completamente diverso. Il Crotone invece nella scorsa giornata ha ottenuto una bellissima vittoria per 4-1 contro il Pescara che è valso ai calabresi il raggiungimento di quota 40 punti in classifica, dunque saldamente in zona playoff ma pure con legittime speranze per quanto riguarda il secondo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Crotone sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dal momento che si tratta della partita del venerdì sera, trasmessa appunto dalla Rai in chiaro. Questo significa che raddoppierà anche la possibilità della diretta streaming video, garantita non solo da DAZN per i suoi abbonati come per tutte le sfide di Serie B, ma anche da Rai Play tramite il proprio sito oppure applicazione. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CROTONE

Analizziamo adesso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni per Entella Crotone. Per i padroni di casa di Roberto Boscaglia il modulo di riferimento è il 4-3-2-1 ad albero di Natale, anche se di certo servirà una prestazione ben più convincente rispetto a quella messa in mostra contro il Benevento nel turno precedente. Vediamo dunque se potrebbero esserci dei cambiamenti, magari sotto forma del ritorno ad un assetto a due punte che darebbe spazio ad entrambi i De Luca, mentre la difesa nel suo complesso è chiamata al riscatto. Discorso ben diverso per il Crotone di Giovanni Stroppa, che può affidarsi al 3-5-2 che ha fatto faville domenica scorsa contro il Pescara, di conseguenza ci attendiamo una sostanziale conferma in blocco di tutti i migliori interpreti di quel match in casa calabrese.

PRONOSTICO E QUOTE

Grande equilibrio nel pronostico di Entella Crotone secondo quanto ci dicono le quote proposte sul match di Serie B dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che vede differenze davvero minime fra i tre segni. Infatti si arriva a quota 2,75 in caso di segno 1, mentre il segno 2 varrebbe 2,70 volte la posta in palio ed infine con il segno X si raggiungerebbe quota 3,00, per un soffio la più remunerativa per gli appassionati di scommesse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA