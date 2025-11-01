Presentazione della diretta Entella Empoli, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA ENTELLA EMPOLI (RISULTATO FINALE 1-0): TRIPLICE FISCHIO

La Virtus Entella conquista una vittoria meritata battendo l’Empoli per 1-0, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. I liguri hanno tenuto il pallino del gioco per quasi tutto il match, costruendo diverse situazioni pericolose soprattutto sulla fascia sinistra con Di Mario, autore di numerosi cross precisi.

Nel primo tempo l’Entella spreca molto, ma nella ripresa continua a spingere e sfiora il gol su punizione con Franzoni, il cui tiro viene deviato in corner da un intervento straordinario del portiere empolese. Il gol decisivo arriva proprio da calcio d’angolo: Tiritiello anticipa tutti sul primo palo e di testa infila la palla in rete, sbloccando una partita dominata in lungo e in largo. L’Empoli, sorretto da una grande prova difensiva di Obaretin, regge per oltre un’ora ma cede nel finale. L’Entella porta a casa tre punti pesanti, frutto di determinazione, pressione costante e superiorità nel gioco (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ENTELLA EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-0): CHE OCCASIONE

Ripresa che si apre con una grande occasione per la Virtus Entella in questa diretta, ancora padrona del gioco e determinata a sbloccare la gara. Dopo un fallo ai 25 metri su una delle due punte liguri, si incarica della battuta Franzoni, che calcia sopra la barriera con precisione ma trova un intervento miracoloso del portiere empolese, bravissimo a distendersi e deviare in corner un pallone destinato all’angolino.

L’Entella continua a spingere con intensità, cercando di trasformare la pressione in gol, mentre l’Empoli si difende compatto, affidandosi alla solidità del reparto arretrato e alle parate decisive del proprio estremo difensore. Ritmi subito alti e pubblico che prova a spingere i padroni di casa verso il vantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ENTELLA EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-0): INTERVALLO

Primo tempo equilibrato ma con una Virtus Entella più propositiva in questa diretta, che crea diverse occasioni senza però riuscire a concretizzare. I liguri spingono con continuità, soprattutto sulla fascia sinistra, dove Di Mario è tra i migliori in campo: il suo lavoro è prezioso, con diversi cross ben calibrati che mettono in difficoltà la retroguardia toscana.

Nonostante il buon numero di palloni messi in mezzo, le punte dell’Entella non riescono a trovare precisione sotto porta — su tre tiri complessivi, solo uno ha realmente impegnato il portiere ospite. L’Empoli si difende con ordine, affidandosi ancora una volta alla solidità di Obaretin, ma fatica a ripartire. Si va così al riposo sullo 0-0, con l’Entella padrona del gioco ma ancora a secco, e un Empoli compatto che prova a resistere e colpire di rimessa nella ripresa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ENTELLA EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio di gara vivace a Chiavari in questa diretta, con la Virtus Entella che parte forte e tiene in mano il pallino del gioco, spingendo con continuità nella metà campo avversaria. I liguri cercano spesso di sfondare sulle corsie esterne, costringendo l’Empoli a difendersi compatto nella propria area.

Tra i protagonisti di questo inizio c’è senza dubbio Obaretin, autore di una prestazione difensiva eccellente: il centrale toscano è sempre puntuale negli interventi, anticipa gli attaccanti e riesce più volte a disinnescare situazioni potenzialmente pericolose. L’Empoli fatica a ripartire, ma grazie proprio a Obaretin mantiene la porta inviolata nei primi minuti, in un avvio che evidenzia la spinta dell’Entella e la solidità difensiva dei toscani. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ENTELLA EMPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Parlare della storia della diretta Entella Empoli ci offre una situazione molto particolare: per arrivare ai dieci precedenti più “recenti” si deve risalire fino al 1970 (capite quindi il perché delle virgolette), dopo quattro sfide negli anni Settanta si vola però al quadriennio fra il 2017 e il 2021, quindi queste ultime sei sfide sono decisamente più interessanti.

I numeri ci parlano di un Empoli in vantaggio con quattro vittorie a fronte di due successi della Virtus Entella (per l’ultimo pareggio bisogna tornare al 1970), la curiosità è che i toscani hanno vinto due partite su due nel campionato 2017-2018 e nel 2020-2021, mentre in mezzo c’era stata la doppia vittoria per la formazione di Chiavari nel 2019-2020. Insomma, le stagioni sembrano valere più del fattore campo: dovremo aspettare qualche mese per scoprire se pure in questo campionato il ritorno ci darà lo stesso verdetto dell’andata, per il momento è meglio pensare a cosa accadrà oggi in Liguria per la diretta Entella Empoli… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Entella Empoli, dove vedere la partita in streaming video

Il fischio d’inizio della diretta Entella Empoli è previsto per le 17.15 e da quel momento la sfida potrà essere seguita anche dai tifosi da casa a cui basterà connettersi allo streaming di Dazn con un abbonamento ai piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, o a LAB Channel, il nuovo canale della competizione che si affida ad Amazon Prime Video e OneFootball per mostrare gli incontri e i loro highlights.

Biancocelesti in crisi di risultati

Dopo le sfide del turno infrasettimanale torna in campo la Serie B con l’undicesima giornata che vedrà tra le sfide in programma la diretta Entella Empoli dello Stadio Comunale di Chiavari, importante partita tra due squadre che occupano la metà della classifica ma che hanno due obiettivi differenti, i biancocelesti infatti cercano di raggiungere la salvezza e ad oggi con 10 punti e un quattordicesimo posto lo avrebbero anche ottenuto, nell’ultima partita però è arrivata una brutta sconfitta 4-0 in casa del Frosinone che ha portato le inseguitrici ad avvicinarsi.

Anche gli azzurri occupano quella parte della classifica visto che hanno 11 punti che gli valgono il dodicesimo posto, ma a differenza degli avversari hanno dovuto completare già una rimonta dalla zona salvezza in cui sono finiti dopo essere partiti con le aspettative di tornare velocemente in Serie A, nell’ultima uscita stagionale è arrivato un pareggio 1-1 con la Sampdoria che permette di tornare a guadagnare punti.

Entella Empoli, probabili formazioni

Nella diretta Entella Empoli dovrebbero vedersi in campo due formazioni diverse rispetto a quelle che hanno affrontato l’ultimo impegno di campionato, o questo almeno vale per i biancocelesti di Andrea Chiappella che infatti nel suo 3-5-2 manderà in campo Colombi tra i pali, Parodi, Tiritiello e Marconi come trio di difesa, Boccadamo e Di Mario sulle fasce con Franzoni, Nichetti e Fumagalli in mezzo al campo e Debenedetti in coppia con Benali in attacco. Alessio Dionisi invece dovrà solo fare a meno dello squalificato Elia e quindi nel suo 3-5-2 vedremo Fulignati in porta, Obaretin, Guarino e Curto in difesa, Carboni, Ignacchiti, Ghion, Degli Innocenti e Ebuehi a centrocampo e in attacco Shpendi e Popov.

Entella Empoli, quote e pronostico finale

La diretta Entella Empoli è sicuramente una sfida interessante e che può avere anche risvolti importanti per la classifica essendo le due squadre molto vicine tra loro e alle inseguitrici, secondo Sisal però c’è una squadra che parte con i favori del pronostico è questa è quella biancoceleste alla cui vittoria infatti è stato assegnato il valore più basso, pari a 2.15. Al più alto invece c’è la vittoria degli azzurri che devono giocare in trasferta in un campo difficile e per questo è stata fissata a 3.25, infine per il pareggio è stata fatta la scelta di 2.80 anche se è un risultato che potrebbe accontentare tutti.