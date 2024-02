Diretta/ Entella Fermana streaming video e tv. Liguri, quanti pareggi (Serie C, 25 febbraio 2024)

ENTELLA FERMANA: ULTIMA SPIAGGIA MARCHIGIANA!

Entella Fermana, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Continua la “pareggite” che affligge ormai da tempo la formazione ligure, pari a reti bianche sul campo del Gubbio nell’ultimo impegno per i biancocelesti che hanno pareggiato 6 delle ultime 7 sfide disputate in campionato, perdendo nel mezzo quella contro la Carrarese e restando al momento fuori dalla zona play off.

La Fermana dalla sua resta ancora sul fondo della classifica del girone B, a -3 dall’Olbia penultima e con la salvezza che sembra un’impresa sempre più difficile da rincorrere per i marchigiani. Dopo 3 sconfitte consecutive nell’ultimo turno di campionato l’Entella è tornata a muovera la classifica con un pareggio interno contro la Spal, ma la situazione sembra davvero complicata per gli uomini di Protti in chiave salvezza.

ENTELLA FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Entella Fermana sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Fermana e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Entella Fermana, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Bonini, Garattoni, Manzi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Tomaselli, Faggioli. Risponderà la Fermana allenata da Stefano Protti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Furlanetto; Eleuteri, Fort, Santi, Pistolesi; Scorza, Giandonato, Misuraca; Marcandella, Sorrentino, Petrungaro.

ENTELLA FERMANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.50.











