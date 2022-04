Diretta/ Entella Fermana streaming video tv: Giochi ormai fatti (Serie C)

DIRETTA ENTELLA FERMANA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Entella Fermana, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Giochi ormai fatti per entrambe le formazioni, l’Entella dopo l’ultima sconfitta di Reggio Emilia è scivolata al quinto posto e potrebbe solo sperare in un difficile scivolone del Pescara in casa contro l’Imolese per recuperare il quarto posto, ma le speranze di chiudere la regular season sul podio sono svanite.

Dall’altra parte la Fermana dovrà invece affrontare i play out per evitare la Serie D, l’ultima sconfitta interna contro l’Olbia ha costretto al terzultimo posto i marchigiani che proveranno però a recuperare almeno una posizione per partire da un vantaggio negli spareggi. All’andata pari 1-1 tra le due squadre, vantaggio di Merkaj per i liguri e pari di Cognigni per i marchigiani.

DIRETTA ENTELLA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Fermana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Entella Fermana, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Di Cosmo; Capello; Magrassi, Merkaj. Risponderà la Fermana allenata da Gabriele Baldassarri con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Scrosta, Blondett, Rossoni; Sperotto, Capece, Graziano, Rodio; Marchi, Pannitteri; Tassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.40.

