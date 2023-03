DIRETTA/ Entella Fiorenzuola video streaming tv: solo vittorie liguri finora

DIRETTA ENTELLA FIORENZUOLA: TESTA A TESTA

Diretta Entella Fiorenzuola che presenta, all’interno della speciale sfida tra le due formazioni, la gara numero tre in assoluto. Lo storico sorride totalmente all’Entella che, con appena due goal realizzati in due partite tra Coppa Italia e campionato di Serie C, ha avuto la meglio sulla formazione avversaria. La prima gara in assoluto è avvenuta il 21 agosto del 2021. La sfida era valevole per la Coppa Italia ed allo stadio Comunale di Chiavari Paolucci regalò la vittoria su calcio di rigore al minuto 79. Per la prima di campionato, occorre aspettare il 2022.

Era la gara di andata di questo incontro e la formazione ligure si impose in casa della Fiorenzuola vincendo di misura con il goal in extremis di Faggioli, subentrato nella metà del secondo tempo al posto del bomber Merkaj. Oggi, sicuramente, l’attaccante albanese Merkaj vorrà rifarsi per confermare il trend positivo delle ultime partite. La gara di oggi sarà, dunque, la terza volta di questa partita. Verrà confermata la supremazia dell’Entella o risponderà presente la Fiorenzuola con un colpo esterno? (Marco Genduso)

ENTELLA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Entella Fiorenzuola sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Entella Fiorenzuola sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

LIGURI FAVORITI

Entella Fiorenzuola, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Liguri reduci da una doppia vittoria, l’ultimo successo sul campo dell’Ancona quarta in classifica con un perentorio 0-3 ha permesso ai biancocelesti di prendersi il secondo posto solitario in classifica, piazzando il sorpasso in classifica sul Cesena bloccato in casa dal Fiorenzuola.

Proprio quel Fiorenzuola che ora l’Entella dovrà affrontare in questo turno di campionato, con i piacentini che si stanno confermando osso duro per tutte le squadre del girone B e che contro i romagnoli ha messo in fila il terzo pari consecutivo, restando però al momento ancora a 2 lunghezze di distanza dalla zona play off. All’andata Entella vincente di misura sul campo del Fiorenzuola, a Chiavari le due squadra non si affrontano da un match di Coppa Italia disputato il 21 agosto 2021, anche in quel caso fu l’Entella a imporsi col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Entella Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borra; Parodi, Sadiki, Reali; Zappella, Corbari, Rada, Barlocco; Ramirez; Zamparo, Merkaj. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Giani, Morello.

ENTELLA FIORENZUOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.40.

