Diretta/ Entella Fiorenzuola, streaming video tv. Ripartenze (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA ENTELLA FIORENZUOLA: COMINCIA LA COPPA ITALIA SERIE C

Entella Fiorenzuola, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Ripartenze da una parte e dall’altra, l’Entella dopo la retrocessione dalla Serie B ha voltato pagina con Gennaro Volpe in panchina e una squadra che punta comunque a lottare per riguadagnarsi la cadetteria, anche se i cambiamenti per i liguri sono stati molti e la Coppa Italia potrà sicuramente aiutare a mettere a fuoco la condizione del gruppo, che ha affrontato test interessanti come il pari in amichevole contro l’Albinoleffe.

Il Fiorenzuola è tornato invece in Serie C dopo molti anni, nel ricordo delle stagioni in cui il club piacentino si era ritrovato a giocarsi la finale play off per la Serie B. Anni lontani ma che ora diventano ricordi più vividi dopo la straordinaria volata vinta nella passata stagione in Serie D, con il Fiorenzuola che si è guadagnato la promozione per 2 punti di vantaggio sui toscani dell’Aglianese, staccati solo alla penultima giornata di campionato.

DIRETTA ENTELLA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Fiorenzuola non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FIORENZUOLA

Le probabili formazioni di Entella Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paroni, Cleur, Coppolaro, Pellizzer, Barlocco, Dessena, Paolucci, Macca, Schenetti, Capello, Magrassi. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola; Olivera, Ferri, Potop, Guglieri; Esposito, Palmieri, Maffei; Giani, Tommasini, Bruschi.

