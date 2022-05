Diretta/ Entella Foggia streaming video tv: Diavoli Neri cercano la rimonta (Serie C)

DIRETTA ENTELLA FOGGIA: ZEMAN VUOLE STUPIRE!

Entella Foggia, partita di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C, andrà in scena in diretta giovedì 12 maggio 2022 a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Comunale di Chiavari. La partita di andata è terminata sul risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, ma i biancocelesti restano comunque i favoriti. I Diavoli Neri sono infatti testa di serie, ciò significa che, oltre a disputare l’ultimo atto del doppio confronto tra le mura amiche, avranno anche due risultati utili su tre a disposizione: nel caso in cui il punteggio aggregato sia di parità, infatti, passeranno il turno proprio loro.

Diretta/ Foggia Entella (risultato finale 1-0): Curcio manda in estasi lo Zaccheria

La squadra di Gennaro Volpe ha fatto il suo esordio nella competizione nel secondo turno della fase a gironi, dato che ha concluso la stagione regolamentare al quarto posto della classifica del Girone B, eliminando l’Olbia. Gli uomini di Zeman, invece, hanno cominciato da zero, con il primo turno della fase a gironi, dopo avere concluso la stagione regolamentare al settimo posto della classifica del Girone C. Prima di ritrovarsi di fronte al club ligure hanno eliminato nei precedenti turni la Turris e l’Avellino.

Diretta/ Entella Olbia (risultato finale 1-1): i liguri passano alla fase nazionale!

DIRETTA ENTELLA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Entella Foggia, valida per i play-off di Serie C, sarà trasmessa attraverso due canali. Il primo è Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile in streaming a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con l’emittente tramite il sito ufficiale. Coloro che sono abbonati a Sky Sport invece potranno vedere la partita sul proprio televisore al canale 252 del satellitare oppure in streaming tramite la piattaforma Sky Go.

Diretta/ Avellino Foggia (risultato finale 1-2): impresa ospite, avanti con rimonta!

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Entella Foggia rivelano che gli ospiti saranno in gran difficoltà allo Stadio Comunale di Chiavari a causa di diverse assenze. I rossoneri non avranno infatti a disposizione gli squalificati Di Pasquale, Gallo e Rizzo. Non ci sono particolari forfait invece tra i biancocelesti. Il tecnico dei padroni di casa Gennaro Volpe dovrebbe optare dunque per il consueto 4-3-1-2: Borra; Coppolaro, Kosovar, Pellizzer, Barlocco; Dessena, Lipani, Rada; Schenetti; Capello, Magrassi. Il tecnico degli ospiti Zeman invece ottempererà ai problemi con un 4-3-3 così strutturato: Dalmasso; Martino, Girasole, Sciacca, Nicolao; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio.

QUOTE ENTELLA FOGGIA

Le quote della diretta Entella Foggia, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i Diavoli Neri. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è offerta infatti a 2,15. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 3,25, così come un successo degli ospiti, con il segno 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA