Diretta Entella Frosinone/ Streaming video DAZN: liguri a punteggio pieno (Serie B)

Entella Frosinone, diretta dal signor Maggioni, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Grande partenza per la neopromossa Entella, che dopo aver ritrovato la categoria ha infilato due vittorie di misura, entrambe col punteggio di 1-0, nelle prime due giornate del nuovo campionato cadetto. I liguri hanno prima piegato il Livorno in casa con un gol di Mancosu, poi sono passati sul campo della Cremonese con una rete di Schenetti. La difesa biancoceleste ha funzionato alla perfezione e ora dovrà superare il test contro il Frosinone di Nesta. Ciociari tra i favoriti ai nastri di partenza della nuova Serie B, ma l’inizio è stato da incubo con il 3-0 incassato alla Dacia Arena di Udine contro l’altra matricola Pordenone. Per i gialloazzurri la crisi sarebbe stata sancita da un nuovo ko contro l’Ascoli, ma nei minuti finali un gol di Dionisi su rigore e una rete di Paganini hanno riportato Nesta in sella, ora chiamato però a mostrare il potenziale della squadra nella trasferta di Chiavari.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Frosinone, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a DAZN, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FROSINONE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Entella Frosinone, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2019/20. 4-3-1-2 per la Virtus Entella allenata da Roberto Boscaglia schierata con: Contini, Valietti, Pellizzer, Chiosa, Sala, Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti, Mancosu, Morra. Risponderà con un 4-3-1-2 il Frosinone di Alessandro Nesta schierato con: Bardi, Beghetto, Ariaudo, Capuano, Salvi, Gori, Maiello, Paganini, Ciano, Trotta, Citro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Frosinone favorito per la conquista della vittoria contro l’Entella. Vittoria in casa quotata 2.90, pareggio proposto a una quota di 3.10 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.50. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.05, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.75.



