Diretta Entella Frosinone/ Streaming video DAZN: Nesta si gioca il posto (Serie B)

DIRETTA ENTELLA FROSINONE: CHI ESCE DALLA CRISI?

Entella Frosinone è in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 14 febbraio: una partita che, valida per la 23^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021, arriva a stretto giro di posta da un turno infrasettimanale che è stato deludente per entrambe le squadre. I biancazzurri hanno perso sul campo della Reggina, e così sono tornati nuovamente in crisi dopo un buon filotto di risultati; agganciati dal Pescara, sono ancora ultimi in classifica e di fatto devono riprendere daccapo la loro rincorsa alla salvezza, con la differenza che ora mancano meno giornate per provare il colpo.

Quasi incredibile il crollo del Frosinone, che non vince da una vita e martedì è stato anche beffato all’ultimo dall’Ascoli, incassando – ironia della sorte – un gol dal grande ex Dionisi e dovendo accontentarsi del pareggio: forse i due impegni ravvicinati hanno salvato la panchina di Alessandro Nesta, che però ora non ha davvero più scuse o tempo. Aspettando dunque che la diretta di Entella Frosinone prenda il via, proviamo a vedere n che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Chiavari, facendo una rapida valutazione sulle loro scelte nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA ENTELLA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Frosinone non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perchè il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FROSINONE

Per Entella Frosinone Vincenzo Vivarini dovrebbe disporre un modulo simile a un albero di Natale: dipenderà dalla posizione di Brunori Sandri che può affiancare Matteo Mancosu oppure giostrare sulla trequarti in compagnia di Nizzetto. A centrocampo Cardoselli, Brescianini e Mazzocco formeranno una linea che proteggerà la difesa, nella quale Chiosa e Pellizzer giocheranno come centrali a protezione di Alessandro Russo lasciando le corsie laterali a disposizione di Cléùr e Pavic, che dovranno spingere molto per un assetto offensivo. Nel Frosinone è squalificato Marco Capuano, quindi Szyminski completerà la difesa con Curado e Ariaudo piazzandosi a protezione di Bardi; sugli esterni, anche qui potrebbe esserci un assetto di maggiore spinta con Millico a sinistra e Salvi a destra, ma occhio al possibile allargamento di Rohdén mandando Gori o Mattia Vitale in mezzo, con Kastanos e Maiello che a quel punto sarebbero confermati (Carraro però se la gioca). Davanti Novakovich resta la certezza, Iemmello si gioca la maglia con Brignola, Parzyszek e lo stesso Millico che può fare la seconda punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Entella Frosinone possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 3,00 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,65 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 2,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



