DIRETTA/ Entella Gubbio video streaming tv: c’è equilibrio nei precedenti (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA ENTELLA GUBBIO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Entella e Gubbio pone di fronte due formazioni che in passato si sono affrontate ben sei volte. Queste sfide sono andate in scena tutte tra il 2021 e il 2023. Lo storico vede al momento una persa parità con due vittorie a testa e altrettanti risultati di pareggio. La prima sfida tra queste due squadre è stata quella del settembre 2021, terminata con la vittoria del Gubbio con il risultato di 3-1. Gara di ritorno che sorrise alla formazione ligure che ottenne il successo con un pesante 4-0. Le due sfide successive terminarono entrambe con il risultato di pareggio.

In entrambi i casi pareggi a reti bianche. Nel maggio 2023 formazioni si sono affrontate in due circostanze nel giro di 5 giorni. Si trattava dei play off di categoria. Gara di andata che vide vincere il Gubbio con il risultato di 2-0. Reti realizzate da Bulevardi e Di Stefano. Gara di ritorno che vide la rimonta incredibile da parte dei liguri, trascinati dal solito attaccante Silvio Merkaj, autore di una pregevole doppietta. In mezzo anche il gol firmato dall’ex calciatore di Bologna e Sampdoria Ramirez. Quest’oggi le due formazioni si affrontano per la settima volta all’interno della loro storia. (Marco Genduso)

VIRTUS ENTELLA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Entella Gubbio sarà disponibile, novità di quest'anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare.

VIRTUS ENTELLA GUBBIO: UMBRI IN VOLO

La diretta Virtus Entella Gubbio, in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Comunale” di Chiavari, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. Sarà una gara tutta da vivere: i liguri, infatti, dopo le difficoltà di inizio stagione hanno trovato la prima vittoria stagionale superando l’Olbia tra le mura amiche. Gli ospiti, invece, occupano la sesta posizione in classifica con dodici punti.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS ENTELLA GUBBIO

Le probabili formazioni di Virtus Entella Gubbio, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Comunale” di Chiavari. I padroni di casa allenati da mister Fabio Gallo scenderanno in campo con il consueto 4-3-1-2 con Meazzi alle spalle del tandem formato da Santini e Zamparo. In porta De Lucia mentre a centrocampo in quattro per tre maglie: Tascone, Petermann, Corbari e Siatounis. Gli ospiti guidati in panchina da mister Piero Braglia dovranno valutare le condizioni di Chierico, non al meglio dopo l’ultima sfida. Nel 4-2-3-1 umbro spazio a Mercati e Rosaia a centrocampo.

VIRTUS ENTELLA GUBBIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Virtus Entella Gubbio danno per favorita la squadra ligure con il segno 1 proposto a 2.10. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici umbro è dato a 2.50 mentre il pareggio si gioca a 3.25.











