DIRETTA/ Entella Gubbio video streaming tv: ci sono cinque precedenti

DIRETTA ENTELLA GUBBIO: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Entella Gubbio. I precedenti tra queste due squadre sono diventati cinque dopo il match dello scorso giovedì: allo stadio Barbetti il Gubbio rimane imbattuto contro i liguri, in tre partite ha infatti raccolto due vittorie con un pareggio. La curiosità rispetto al testa a testa è legata al fatto che, dopo tre partite in cui non era riuscito a segnare, il club umbro ha finalmente spezzato questo sortilegio trovando i gol, importantissimi, di Danilo Bulevardi e Lorenzo Di Stefano.

Per quanto riguarda la prima vittoria del Gubbio contro l’Entella, dobbiamo tornare allo scorso campionato: era il 18 settembre ed eravamo nella 4^ giornata, al Barbetti gli egubini avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Andrea Cittadino e poi in tre minuti nella ripresa avevano dilagato grazie a Manuel Sarao e Doudou Mangni. Non era servito il gol di Facundo Lescano ai biancazzurri, che si erano vendicati nel girone di ritorno con un secco 4-0, unica vittoria in due precedenti a Chiavari, con le reti di Leonardo Di Cosmo, Alessandro Capello, Andrea Magrassi e Andrea Schenetti. Vedremo come finiranno le cose questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

ENTELLA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Gubbio non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Entella Gubbio sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LIGURI FAVORITI!

Entella Gubbio, in diretta lunedì 22 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Mission impossibile per i liguri che, in barba al vantaggio in classifica, hanno subito un secco 2-0 nell’andata in Umbria, vedendo complicarsi nettamente il cammino verso la Serie B: servirà una vittoria con 2 gol di scarto ai biancocelesti per proseguire nel cammino.

Per il Gubbio c’è grande aspettativa, nel match d’andata la squadra di Braglia ha confermato l’ottimo stato di forma già messo in mostra nei turni precedenti, con il Gubbio che aveva mostrato grande solidità passando il turno con due pareggi contro Recanatese e Pontedera, ma contro l’Entella è arrivato quel guizzo in più che potrebbe portare gli umbri tra le prime 8 dei play off con vista sulla Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Entella Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa; Tenkorang, Corbari, Paolucci, Favale; Ramirez; Zamparo, Merkaj. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia, Vitale, Semeraro; Arena, Vazquez, Di Stefano.

ENTELLA GUBBIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.20.











