Diretta/ Entella Gubbio, streaming video tv: momenti diversi (Serie C)

DIRETTA ENTELLA GUBBIO: PUNTANDO LA VETTA!

Virtus Entella Gubbio, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto nella zona alta della classifica tra due squadre divise da sei punti e reduci da momenti diamentralmente opposti.

L’Entella è seconda in classifica a pari merito con il Cesena a quota 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. La compagine ligure è reduce da quattro vittorie di fila, l’ultima per 4-0 contro la Carrarese. Il Gubbio, invece, è quinto con 39 punti, raccolti grazie a dodici vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. Quattro ko consecutivi per i rossoblu, l’ultimo per 0-1 contro l’Ancona.

ENTELLA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Entella Gubbio sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA GUBBIO

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori della diretta Entella e Gubbio, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di Chiavari, in campo con il 3-4-1-2: Borra, Parodi, Pellizzer, Chiosa, Zappella, Rada, Corbari, Barlocco, Ramirez, Zamparo, Merkaj. Passiamo adesso ai rossoblu, il modulo è anche in questo caso il 3-4-1-2: Di Gennaro, Bonini, Portanova, Dutu, Morelli, Bulevardi, Rosaia, Corsinelli, Spina, Mbakogu, Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo ad analizzare le quote per le scommesse della diretta Virtus Entella Gubbio. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria dell’Entella è a 2,05, il pareggio è dato a 3,15, mentre il successo del Gubbio è a 3,50. L’Under 2,5 paga 1,60, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,20. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,80.

