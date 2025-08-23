Serie B, Diretta Entella Juve Stabia, streaming video tv: a Chiavari scendono in campo i campani, arrivati in semifinale playoff nel 2025 (23 agosto 2025)

DIRETTA ENTELLA JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non c’è davvero molto da dire dal punto di vista storico sulla diretta Entella Juve Stabia, partita valida per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B, ma che vanta solamente tre precedenti in contesti ufficiali. Nel 2019 le due formazioni festeggiarono insieme la promozione dalla Serie C alla Serie B, il che significa che nel mese di maggio liguri e campani si affrontarono nella simbolica Supercoppa di Serie C, con un bel pareggio per 2-2 a Castellammare di Stabia e il titolo che però infine andò alla terza partecipante, cioè il Pordenone.

Diretta/ Cagliari Entella (risultato 1-1, 6-5 dcr): passano i sardi! (Coppa Italia, oggi 16 agosto 2025)

Successivamente, la diretta Entella Juve Stabia si è giocata ovviamente nel campionato di Serie B 2019-2020, con un bilancio favorevole alla Virtus Entella, che infatti ottenne all’andata una vittoria casalinga per 2-0 a Chiavari, mentre il ritorno in Campania terminò con un pareggio per 1-1 venerdì 10 luglio 2020, nel finale di campionato in piena estate a causa del Covid. Dopo cinque anni di vuoto, cosa succederà questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Lecce Juve Stabia (2-0)/ Gol e highlights: Krstovic e Kaba! (Coppa Italia, 15 agosto 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA ENTELLA JUVE STABIA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Entella Juve Stabia? Allora assicuratevi di essere abbonati a DAZN o ad Amazon Prime Video al canale LaB Channel. La diretta streaming è offerta attraverso l’abbonamento sulle applicazioni delle rispettive piattaforme.

BIANCAZZURRI FIDUCIOSI

Da una parte chi ha vinto il proprio girone di Serie C, dall’altra chi ha sognato addirittura la Serie A. La diretta Entella Juve Stabia apre la stagione di Serie B di queste due squadre in occasione del match di sabato 23 agosto 2025 alle ore 19:00.

L’Entella come detto ha ottenuto l’anno scorso la tanto rincorso promozione in cadetteria, arrivando prima nel Girone B e vincendo anche la Supercoppa Serie C. Quest’anno la stagione era iniziata benissimo con il 4-0 alla Ternana in Coppa Italia, salvo poi venir eliminati ai tiri dal dischetto dal Cagliari.

Diretta/ Lecce Juve Stabia (risultato finale 2-0): Kaba chiude il match! (Coppa Italia 15 agosto 2025)

La Juve Stabia nel 2024/2025 si è spinta fino alla semifinale playoff, perdendo però il doppio confronto con i futuri promossi della Cremonese. Il debutto in quest’annata non è stato felice poiché in Coppa Italia è arrivato il ko col Lecce per 2-0, reti di Krstovic e Kaba.

LE PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA JUVE STABIA

L’Entella giocherà questo match partendo dal modulo 3-5-2. Del Frate si occuperà di difendere la porta con Parodi, Tritello e Marconi a comporre il reparto arretrato. Mazzoni con Franzoni, Benali, Dalla Vecchia e Di mario a centrocampo con Fumagalli e Guiu in attacco.

La Juve Stabia risponderà con il 4-3-2-1 e Confente in porta. Difesa formata da Ruggero, Carissoni, Stabile e Bellich. La zona nevralgica del campo vedrà Battistella, Leone e Mannini dal primo minuto con Mosti e Piscopo dietro a Candellone unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ENTELLA JUVE STABIA

L’Entella è quotato a 2.50 in questo primo incontro di Serie B contro i 2.80 della Juve Stabia mentre il pareggio è messo a lavagna a 3.15. Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.76.