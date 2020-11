Diretta Entella Lecce/ Streaming video DAZN: posticipo delicato (Serie B)

DIRETTA ENTELLA LECCE: SFIDA INSIDIOSA

Entella Lecce, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, è il posticipo che chiuderà il programma della settima giornata di Serie B alle ore 21.00 di questa sera, domenica 8 novembre 2020. Fatta la tara ai differenti obiettivi stagionali, possiamo dire che la diretta di Entella Lecce arrivi in un momento abbastanza delicato per entrambe le formazioni, rimaste forse fino a questo momento leggermente sotto le aspettative di questa estate. L’ultima giornata ha riservato comunque indicazioni positive sia ai liguri sia ai pugliesi, grazie al pareggio per 2-2 della Virtus Entella sul campo del Brescia e alla vittoria per 3-1 ai danni del Pescara ottenuta invece dal Lecce nel posticipo di lunedì sera. La classifica parla però di soli 4 punti per l’Entella che non è ancora mai riuscita a vincere nelle cinque partite disputate, mentre il Lecce con l’ultimo successo è risalito a quota 9 punti, ma è ancora leggermente dietro alle altre grandi pretendenti alla promozione: chi riuscirà questa sera a dare una svolta alla propria stagione?

DIRETTA ENTELLA LECCE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Entella Lecce sarà offerta agli abbonati della piattaforma DAZN sotto forma di diretta streaming video, come ormai tifosi e appassionati sanno molto bene per quanto riguarda il campionato di Serie B, che è appunto una grande esclusiva di DAZN, anche se ciò comporta l’assenza di una diretta tv “classica”. Per i non abbonati, i riferimenti principali saranno siti e social delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA LECCE

Osservando adesso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Entella Lecce, ecco che i padroni di casa liguri potrebbero schierarsi secondo il 3-5-2: Pellizzer, Poli e Chiosa nella difesa a tre davanti al portiere Borra; folto centrocampo a cinque con De Col, Crimi, Paolucci, Brescianini e Costa che potrebbero essere titolari così come infine Petrovic e Brunori nella coppia d’attacco, dove però mister Bruno Tedino ha ancora qualche dubbio. La risposta degli ospiti del Lecce potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-1-2: Gabriel in porta; Adjapong, Lucioni, Meccariello e Calderoni a formare la difesa a quattro; ecco poi il terzetto di centrocampo con Tachtsidis, Henderson e Paganini, infine l’attacco con Mancosu nei panni del trequartista alle spalle delle due punte, che potrebbero essere Stepinski e Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Entella Lecce in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono sulla carta favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,55, mentre si sale a 2,95 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno 1 per chi avrà invece creduto nella vittoria dell’Entella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA