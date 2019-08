Diretta Entella Livorno/ Streaming video DAZN: entrambe puntano la salvezza (Serie B)

Entella Livorno, diretta dall’arbitro Amabile, si gioca alle ore 21:00 di sabato 24 agosto: è una delle partite che si giocano nella prima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Il comunale di Chiavari ritrova dunque il torneo cadetto ad un solo anno di distanza dalla retrocessione, grazie al gol con cui Matteo Mancosu, al 90’ dell’ultima partita di stagione regolare, ha permesso ai biancazzurri di scavalcare il Piacenza e vincere il girone A. Una bella cavalcata quella di una Virtus che era partita in ritardo nella speranza di venire subito ripescata, e che adesso si ritrova in una Serie B dalla quale spera di uscire con la salvezza; è lo stesso obiettivo di un Livorno che, partito malissimo, è riuscito a raddrizzare la sua stagione con un cambio in panchina e alla fine ha evitato di giocare i playoff, puntando in questo campionato ad una salvezza decisamente più tranquilla ma iniziando con un’eliminazione dalla Coppa Italia (in casa). Aspettando la diretta di Entella Livorno, andiamo a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco valutandone da vicino le probabili formazioni.

Roberto Boscaglia, confermato dai biancazzurri, affronta Entella Livorno con un 4-3-1-2 nel quale c’è un ballottaggio tra i due De Luca (Manuel e Giuseppe) per affiancare Mancosu in attacco; Currarino invece sfida Schenetti per il ruolo di trequartista, sembrano fatte le scelte a centrocampo dove Paolucci agirà in cabina di regia con il supporto delle mezzali Eramo e Nizzetto, meno possibilità per Ardizzone mentre ha speranze Coppolaro, che se la deve vedere con Pellizzer e Chiosa per un posto da centrale difensivo davanti a Paroni. Sugli esterni andranno Marco Sala e Sernicola; sarà invece 3-4-1-2 per il Livorno di Roberto Breda, Zima sarà protetto da Boben, Matteo Di Gennaro e Gonnelli e si alzeranno i due laterali che potrebbero essere Agostino Rizzo e Gasbarro, con la possibile inclusione di Morelli e Porcino. Capitan Luci dovrebbe fare coppia in mezzo con Agazzi vincendo la concorrenza del giovane Del Prato; davanti sono arrivati Stoian e Mazzeo che dunque potrebbero essere subito titolari, in questo caso Murilo potrebbe agire da seconda punta.

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Entella Livorno: i padroni di casa partono favoriti con un valore di 2,20 volte la somma giocata sul segno 1, mentre l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,00 volte la puntata. Scommettendo sul segno 2, per il successo esterno dei labronici, il valore della vincita corrisponderebbe a 3,55 volte quanto messo sul piatto con questo bookmaker.



