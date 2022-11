Diretta/ Entella Lucchese streaming video tv: gara aperta (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA ENTELLA LUCCHESE: LIGURI FAVORITI MA…

Entella Lucchese, in diretta giovedì 17 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Grande voglia di raggiungere i quarti di finali, sarà una gara apertissima e che promette grande spettacolo.

Protagonista di un ottimo campionato, la Virtus Entella arriva a questo appuntamento dopo la vittoria per 2-1 contro la Carrarese e per 1-0 contro il Montevarchi. La Lucchese, invece, è reduce dal successo per 0-1 sul campo della Fiorenzuola e per 1-0 contro l’Olbia.

ENTELLA LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Lucchese sarà disponibile su Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. Per seguire il match sarà sufficiente collegarsi al sito internet o all’applicazione: ricordiamo che Eleven Spors è disponibile via abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet oppure collegandosi via pc.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA LUCCHESE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Entella Lucchese al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine ligure, schierata con il consueto 4-3-1-2: De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Favale, Corbari, Paolucci, Palmieri, Tenkorang, Zamparo, Merkaj. Passiamo adesso alla compagine toscana, in campo con il 3-5-2: Cucchietti, Alagna, Tiritiello, Benassai, Quirini, Mastalli, Franco, Tumbarello, Visconti, Bruzzaniti, Semprini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Virtus Entella favorita sulla Lucchese secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie agli analisti di Goldbet: la vittoria dell’Entella è a 1,82, il pareggio è a 3,10, mentre il successo della Lucchese paga 4,55. Non ci sarà molte reti secondo gli esperti: Over 2,5 a 2,35 e Under 2,5 a 1,51. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,64.

