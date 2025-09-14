Serie B, Diretta Entella Mantova, streaming video tv: la Virtus cerca di interrompere la maledizione dei pareggi in campionato (14 settembre 2025)

DIRETTA ENTELLA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Entella Mantova stiamo per raccontare una partita molto interessante, anche se a livello di precedenti si può dire ben poco: le uniche due partite che siano state disputate tra queste squadre risalgono alla stagione 2011-2012, per la precisione era il campionato di Seconda Divisione Lega Pro ed eravamo nel girone A. Virtus Entella in alta classifica, Mantova che invece annaspava: l’andata disputata al Danilo Martelli, dunque in casa dei virgiliani, aveva fatto registrare un pareggio senza gol ma al ritorno la musica era cambiata del tutto, perché l’Entella si era imposta addirittura con il risultato di 3-0.

Squadra affidata a Luca Prina, che a metà del secondo tempo aveva trovato due gol in tre minuti: a segno Michele Russo e Hernan Garin per mettere le cose in chiaro, meno di un quarto d’ora più tardi Matteo Bertoli aveva definitivamente chiuso i conti e, in modo interessante, per la squadra ligure erano andati in gol entrambi i difensori centrali. Sarà un esito simile la sfida di oggi per la terza giornata di Serie B? Potrebbe anche essere, ma a bocce ferme è davvero difficile dirlo: non ci resta che metterci comodi e seguire insieme la partita, la diretta Entella Mantova sta realmente per iniziare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA ENTELLA MANTOVA, STREAMING VIDEO

La diretta Entella Mantova si potrà vedere o su Amazon Prime attraverso LaB Channel oppure DAZN. Se invece preferite la diretta streaming allora potrete usufruire delle rispettive applicazioni.

ENTELLA MANTOVA, TANTA ATTESA

C’è chi pareggia sempre e chi non lo fa mai. Così si può raccontare in breve la diretta Entella Mantova che andrà in scena domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00, valevole per la terza giornata di campionato di Serie B.

L’Entella infatti fino a questo momento ha collezionato due segni X tra il match casalingo con la Juve Stabia e la trasferta di Cesena. In Coppa Italia era arrivata la vittoria con la Ternana, ma ai rigori ecco l’eliminazione col Cagliari..

Il Mantova era partito malissimo con il 4-0 incassato dal Venezia in Coppa Italia e il ko al debutto in campionato con il Monza di misura. Il 30 agosto però sono arrivati i tre punti in occasione della gara con il Pescara per 2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA MANTOVA

L’Entella si schiererà con il modulo 3-4-2-1 con Colombi tra i pali, protetto dal terzetto Parodi, Tiritiello e Marconi. Agiranno da esterni Mezzoni e Di Mario con Nichetti e Karic in mediana. Guiu e Franzoni saranno i due trequartisti dietro a Russo unica punta.

Il Mantova invece predilige l’assetto tattico 4-4-2. Tra i pali Festa titolare, difesa a quattro con Bani, Cella, Mantovani e Radaelli a chiudere il reparto. A centrocampo, da destra verso sinistra, Galuppini, Trimboli, Wieser e Caprini. In attacco Mancuso e Bonfanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ENTELLA MANTOVA

L’Entella, forte del fattore casa, parte favorita a 2.10 contro il 2 fisso del Mantova a 3.60 e il pareggio a 3.20. Over 2.5 a 1.98 e Under a 1.58.