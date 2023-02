Diretta/ Entella Montevarchi streaming video tv: liguri lanciati! (Serie C)

DIRETTA ENTELLA MONTEVARCHI: SFIDA A SENSO UNICO!

La diretta Entella Montevarchi, in programma domenica 19 febbraio 2023 alle ore 17:30, vede due squadre con obiettivi diversi in testa. La Virtus arriva da cinque partite dove ha collezionato la bellezza di 11 punti, un bottino più che sufficiente per poter ambire alla corsa verso la schiacciasassi Reggiana distante otto punti. Per il Montevarchi è buio pesto con tre sconfitte nel periodo recente che hanno fatto sprofondare gli ospiti all’ultimo posto.

Al Comunale di Chiavari l’Entella ha spesso dato spazio a grandi prestazioni che hanno garantito sette vittorie in quattrodici partite per un totale di 26 punti, dietro solo a Reggiana, Cesena e Ancona. Triste storia invece fin qui per i tifosi del Montevarchi quando la loro squadra va in trasferta: due vittorie, due pareggi e ben nove sconfitte.

ENTELLA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Entella Montevarchi sarà trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports, casa delle tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Entella Montevarchi in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

ENTELLA MONTEVARCHI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Entella Montevarchi vedono i liguri disporsi col 3-4-1-2. Borra tra i pali, trittico difensivo Parodi-Sadiki-Chiosa a schermare gli attacchi avversari. Zappella a destra, Barlocco a sinistra e la coppia Corbari-Rada in regia. Ramirez trequartista con Zamparo e Merkaj davanti.

Il fanalino di coda si schiererà col 4-3-3 che vede Giusti in porta, Silvestro-Tozzuolo-Gennari-Lischi in linea difensiva. Marcucci playmaker, Biagi a destra e Nador a sinistra. Davanti Italen e Kernezo supportano Rovaglia.











