DIRETTA/ Entella Olbia (risultato 1-1) video streaming: Ragatzu risponde a Zamparo (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA ENTELLA OLBIA (RISULTATO LIVE 1-1): RAGATZU RISPONDE A ZAMPARO

L’Entella si sblocca al 13’ grazie all’azione di Meazzi che sfonda sulla corsia di sinistra e scarica per Santini, il numero 92 apparecchia la tavola per Zamparo che a pochi passi da Rinaldi non perdona e porta momentaneamente in vantaggio i padroni di casa. La reazione dell’Olbia non si fa attendere e già al 17’ ci pensa Bianco a scaldare i guantoni di De Lucia con un destro dal limite molto insidioso. A dispetto della data sul calendario il caldo si fa parecchio sentire e al 25’ l’arbitro Vingo ferma il gioco per un cooling break. Alla ripresa delle ostilità i galluresi pareggiano i conti: sponda di Nanni per Ragatzu che la piazza all’angolino e ammutolisce il Comunale di Chiavari. Sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di mister Greco continuano ad attaccare con Montebugnoli che alla mezz’ora sfiora il bersaglio grosso mandando il pallone di pochissimo sul fondo. Momenti di nervosismo tra Bonini e Nanni che vengono entrambi ammoniti dal direttore di gara, a ulteriore conferma di quanto sia sentita questa partita tra le due squadre intenzionate a strappare i tre punti a ogni costo. Allo scadere del 47’ il fischietto di Pisa manda tutti al riposo sul punteggio di 1-1. {agg. di Stefano Belli}

ENTELLA OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Olbia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Olbia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

0-0, PRIMA OCCASIONE PER LA ROSA

Oggi al Comunale di Chiavari si affrontano due squadre che hanno un disperato bisogno di dare la svolta a un inizio di stagione non esaltante per usare un eufemismo. L’Olbia non vince da circa un mese e nelle ultime quattro giornate del campionato di Serie C ha raccolto solamente due pareggi, ancora peggiore – se possibile – il rendimento dell’Entella che alla vigilia era una delle candidate alla promozione e adesso si ritrova addirittura all’ultimo posto nella classifica del girone B. I padroni di casa non sono ancora riusciti a trovare i tre punti e sperano di sbloccarsi contro i galluresi. L’undici di Gallo tenta il primo affondo al 2’ con l’apertura di Santini per Zamparo chiuso da Bellodi che si rifugia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina gli ospiti riconquistano il possesso della sfera e all’8’ si procurano una punizione facendo inoltre spendere il cartellino giallo a Tascone. Palla a La Rosa che all’interno dell’area piccola non riesce a buttarla dentro sprecando così la prima vera occasione del match. {agg. di Stefano Belli}

SI GIOCA

Pochi minuti al via della diretta di Entella Olbia, presentiamo la partita del girone B di Serie C tramite le statistiche in questo campionato delle due formazioni. Per la Virtus Entella purtroppo sono numeri sportivamente tragici: zero vittorie, due pareggi e quattro sconfitte nelle prime sei giornate hanno portato evidentemente solo 2 punti inclassifica, con differenza reti pari a -6 a causa di appena due gol segnati dall’Entella a fronte degli otto finora incassati.

Fa sicuramente molto meglio l’Olbia, che troviamo a quota 8 punti in classifica con il perfetto equilibrio di due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, anche se pure per i sardi la differenza reti è negativa (-2), a causa di quattro gol segnati a fronte dei sei incassati in questo campionato. Fin qui abbiamo analizzato i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Entella Olbia: la parola quindi passa subito al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ENTELLA OLBIA: SARDI IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Entella Olbia, in programma domenica 8 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Comunale” di Chiavari, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre che non stanno passando momenti positivi: i liguri, partiti con chiare ambizioni di vertice, si ritrovano all’ultimo posto della graduatoria con soli due punti e un cambio di allenatore già in archivio. I sardi, invece, stazionano a quota otto punti ma la loro ultima vittoria risale ad un mese fa sul terreno di gioco della Vis Pesaro.

ENTELLA OLBIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Entella Olbia, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Comunale” di Chiavari. In casa ligure mister Fabio Gallo cercherà punti con la coppia offensiva formata da Santini e Di Santo. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, il tecnico Leandro Greco deve sciogliere i dubbi sulle corsie laterali dove Arboleda e Zallu si giocano un posto dal primo minuto. In porta conferma per Rinaldi con Palmisani ancora in panchina.

ENTELLA OLBIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Entella Olbia danno per favorita la squadra ligure con il segno 1 proposto a 1.97. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici sardo è dato a 3.70 mentre il pareggio si gioca a 3.25.











