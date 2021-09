Diretta/ Entella Olbia streaming video tv: liguri per la conferma (Serie C)

DIRETTA ENTELLA OLBIA: I LIGURI NON VOGLIONO PERDERE IL RITMO

Entella Olbia, in diretta martedì 28 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Liguri a caccia di conferme dopo l’ultima vittoria in casa del Modena che ha rivitalizzato le ambizioni dopo una partenza che non era stata all’altezza delle aspettative. Il ko di Gubbio aveva altresì alimentato i dubbi per un Entella che è riuscita però a rialzare la terza e con una nuova vittoria riavvicinerebbe la parte nobile della classifica del girone B.

Dall’altra parte l’Olbia è reduce da due sconfitte consecutive, cadendo in casa della Lucchese e poi ancora in casa contro il Cesena. Per i sardi finora 6 punti in cinque partite, non malissimo ma servirà qualcosa di più per restare lontani dalla zona più calda della graduatoria. Le due squadre si ritrovano dopo gli incroci nella stagione 2018/19, ultimo precedente a Chiavari datato 21 novembre 2018 con l’Entella vincente 3-2 contro la formazione sarda.

DIRETTA ENTELLA OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Olbia non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Entella Olbia, match che andrà in scena al Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi. Risponderà l’Olbia allenato da Massimiliano Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Chierico, Palesi; Ragatzu; Udoh, Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Comunale di Chiavari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.90.



