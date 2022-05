Diretta/ Entella Olbia streaming video tv: sardi a caccia dell’impresa (Serie C)

DIRETTA ENTELLA OLBIA: OCCHIO AI SARDI!

I play-off di Serie C vanno avanti: nel palinsesto del secondo turno della fase a girone (B) c’è anche la diretta di Entella Olbia. La gara secca andrà in scena mercoledì 4 maggio a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Comunale di Chiavari. I favoriti sono i padroni di casa, che hanno dalla loro parte due risultati utili su tre in virtù del migliore piazzamento ottenuto nel corso della stagione regolamentare.

DIRETTA/ Ancona Matelica Olbia (risultato finale 0-2): gol di Ladinetti e Travaglini!

La squadra di Gennaro Volpe farà dunque il suo esordio in occasione di questa fase della competizione. I sardi, che hanno già disputato il primo turno, hanno invece sorpreso tutti, eliminando l’Ancona Matelica con una vittoria netta per 0-2. La volontà degli uomini di Massimiliano Canzi è quella di proseguire la corsa e tenere vive le speranze di approdare in Serie B, ma questa volta l’avversario che si troveranno di fronte sarà più ostico.

DIRETTA/ Entella Fermana (risultato finale 2-1) video tv: sorridono i liguri!

DIRETTA ENTELLA OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Entella Olbia, valida per i play-off di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto: gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della diretta Montevarchi Gubbio esclusivamente in streaming. Ciò soltanto nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

Diretta/ Olbia Grosseto (risultato finale 3-1): gol e due assist per Ragatzu!

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Entella Olbia rivelano che non ci saranno particolari assenze allo Stadio Comunale di Chiavari in occasione del secondo turno della fase a gironi di Serie C. I due allenatori potranno contare sull’intera rosa a disposizione, seppure i padroni di casa saranno più riposati in virtù della partita saltata. Gli ospiti invece dovranno dosare le energie. Il tecnico Gennaro Volpe dovrebbe schierare i suoi secondo il consueto 4-3-1-2: Borra; Pavic, Sadiki, Chiosa, Di Cosmo; Rada, Paolucci, Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi. Il tecnico Massimiliano Canzi dovrebbe piazzare i suoi a specchio: Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, La Rosa, Chierico; Biancu; Ragatzu, Udoh.

QUOTE ENTELLA OLBIA

Le quote della diretta Entella Olbia, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, sembrano designare un chiaro favorito. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è quotata a 1.70, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato a 5.00. Infine, un pareggio, con il segno X, è proposto alla quota di 3.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA