DIRETTA ENTELLA PERUGIA, OSPITI SULL’ORLO DEI POSTI PLAYOUT

E’ prevista per domenica 23 febbraio 2025 alle ore 17:30 la diretta Entella Perugia. Allo Stadio Comunale di Chiavari la capolista se la deve vedere contro un avversario che sta provando a scongiurare il pericolo rappresentato dalla zona retrocessione ed è quindi in cerca della salvezza. I padroni di casa si piazzano appunto al primo posto del girone B con i loro cinquantotto punti ma di recente sono stati caratterizzati da qualche incertezza se si considera che hanno ottenuto due pareggi nelle ultime tre gare, venendo rallentati dal Legnago Salus anche nella scorsa giornata di campionato.

I Grifoni, come dicevamo, si stanno guardando le spalle con i loro ventinove punti, gli stessi della Lucchese che la segue, in quindicesima posizione. I biancorossi non si possono permettere di rimediare il terzo KO consecutivo in altrettante gare venendo dalla disfatta esterna subita per mano della Lucchese, diretta concorrente per la permanenza in Serie C, anche se sembrano aver dimenticato di sapere cosa sia la vittoria. Gli umbri non vincono infatti dal successo col Carpi risalente a sei partite fa.

DIRETTA ENTELLA PERUGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’emittente satellitare Sky manderà in onda la diretta Entella Perugia in televisione sul canale Sky Sport 252. Puoi anche seguire questa partita di Serie C anche in streaming sull’applicazione di Sky Go oppure iscrivendoti a Now per utilizzare Now Tv.

ENTELLA PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 3-5-2 con Del Frate, Tiritiello, Marconi, Parodi, Di Mario, Corbari, Franzoni, Di Noia, Bariti, Castelli e Casarotto di mister Gallo non dovrebbe subire grosse modificazioni secondo le probabili formazioni della diretta Entella Perugia. Il tecnico Zauli potrebbe invece cambiare qualche elemento rispetto al 3-4-2-1 con Gemello, Leo, Dell’Orco, Giraudo, Cisco, Torrasi, Broh, Lisi, Matos, Kanoute e Montevago che ha rimediato una sconfitta nella scorsa giornata del torneo.

ENTELLA PERUGIA, LE QUOTE

Essendoci in campo la capolista del girone B, le quote delle agenzie di scommesse non possono che essere favorevoli ai padroni di casa per la diretta Entella Perugia. I bookmakers più famosi come Snai non pagano infatti oltre l’1.55 per il segno 1 che vale il successo dei biancocelesti, considerando anche l’x e dunque il pareggio come una possibilità non così scontata venendo fissato a 3.75. Un bell’azzardo sarebbe invece quello di scommettere sugli ospiti, con il 2 quotato a 5.00.