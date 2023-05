Diretta Entella Pescara/ Risultato live, dove vedere la partita del 31 maggio 2023 in streaming video tv

DIRETTA ENTELLA PESCARA, COMUNALE ANCORA AMICO?

La diretta Entella Pescara, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 20:30, sancirà una delle quattro semifinaliste che si giocherà un posto per la Serie B. Nel match d’andata il Delfino vinse in rimonta 2-1 nonostante l’uomo in meno: Corbari era stato abile ad aprire la marcature mentre Merola era riuscito a pareggiare i conti. Poco dopo rosso per Lescano, ma il Pescara non si è tirato indietro e al 76′ ha trovato il definitivo 2-1 con Aloi.

Video/ Pescara Entella (2-1) gol e highlights: serataccia per Lescano! (play-off Serie C, 27 maggio 2023)

Per arrivare qui i liguri hanno dovuto vincere il doppio confronto con il Gubbio, una sfida difficile che ha visto l’Entella perdere 2-0 l’adnata ma imporsi per 3-1 al ritorno strappando il pass per il turno successivo. Più agevole invece il percorso per il Pescara che ha concesso un pareggio in trasferta alla Virtus Verona, salvo poi vincere tra le mura amiche per 3-1.

Diretta/ Pescara Entella (risultato finale 2-1): la decide Aloi! (playoff Serie C, 27 maggio)

ENTELLA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pescara non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Entella Pescara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ENTELLA PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La probabili formazioni della diretta Entella Pescara vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-2-1. In porta Borra, difesa a quattro da destra verso sinistra con Parodi, Manzi, Sediki e Zappella. A centrocampo Corbari e Tomaselli mezzali e Paolucci in regia. Meazzi-Ramirez supporteranno Merkaj.

Video/ Entella Gubbio (3-1) gol e highlights: Merkaj e Ramirez trascinano i liguri

Il Pescara opterà invece per un 4-3-3. In porta Plizzari, retroguardia formata da Cancellotti, Boben, Mesik e Milani. A centrocampo invece Rafia, Palmiero e Kraja mentre in attacco Merola e Delle Monache larghi con Vergani punta.

ENTELLA PESCARA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Entella Pescara danno per favorita la squadra di casa a 2 preciso. Sempre per bet365, il risultato di parità è offerto a 3.35 così come il 2 fisso in favore del Delfino.

Se parliamo di qualificazione, la bilancia pende dalla parte del Pescara a 1.70 mentre l’Entella è data a 1.95. Secondo i bookmakers è più probabile che segnano entrambe le squadre con una quota di 1.68 per il Gol e 1.96 per il No Gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA