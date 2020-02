Diretta Entella Pescara/ Streaming video DAZN: per lo scatto playoff (Serie B)

Entella Pescara, diretta dall’arbitro Sozza, si gioca a Chiavari alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio 2020, per la ventitreesima giornata di Serie B. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che Entella Pescara è un vero scontro diretto in zona playoff: naturalmente a febbraio nessun verdetto sarà definitivo, però tra i padroni di casa liguri con 31 punti e gli ospiti abruzzesi a quota 32 sarà interessante capire chi potrà avere la meglio per fare uno scatto, sempre che non ne scaturisca un pareggio. Nella scorsa giornata, il Pescara ha ottenuto una sofferta ma preziosa vittoria per 2-1 contro il Cosenza, mentre l’Entella arriva dalla sconfitta per 1-0 a Frosinone. Siamo comunque nel folto gruppo di squadre che inseguono i playoff: ogni punto a fine campionato potrebbe fare la differenza, staremo a vedere cosa succederà oggi…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nessuna diretta tv per Entella Pescara, che non sarà infatti fra le partite di DAZN disponibili anche su DAZN 1 al canale numero 209 della piattaforma satellitare. Il match di conseguenza sarà disponibile solamente in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PESCARA

Analizzando adesso le probabili formazioni di Entella Pescara, ecco che per i padroni di casa di Roberto Boscaglia possiamo ipotizzare un modulo 4-3-1-2. Contini in porta, protetto dalla difesa a quattro con Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Sala da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Settembrini, Paolucci e Mazzitelli, mentre in attacco avremo Currarino alle spalle dei due De Luca, Manuel e Giuseppe. Per il Pescara di Nicola Legrottaglie disegniamo invece un 3-5-2 con Scognamiglio, Bettella e Drudi nella retroguardia a tre davanti al portiere Fiorillo; ecco poi il folto centrocampo a cinque con Zappa, Melegoni, Memushaj, Crecco e Del Grosso possibili titolari (Palmiero è squalificato), infine Galano e Maniero nella coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Entella Pescara in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, dunque il segno 1 è proposto a 2,15, poi si sale fino a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,70 volte la posta in palio in caso di segno 2 per chi avrà creduto nelle possibilità del Pescara.



