Diretta Entella Pescara streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di Serie B.

DIRETTA ENTELLA PESCARA: SFIDA DELICATA!

Ci prepariamo a vivere la diretta Entella Pescara, che alle ore 15:00 di sabato 25 ottobre ci fa compagnia dallo stadio Comunale di Chiavari per la nona giornata di Serie B 2025-2026: sfida interessante per la zona salvezza della classifica, anche se bisogna dire che la Virtus Entella oggi è messa sicuramente meglio.

Grazie alla vittoria sulla Sampdoria infatti i liguri sono riusciti a portarsi a 9 punti, tre di vantaggio sullo stesso Pescara che, insieme ad altre due squadre, è entrato in questo turno in piena zona playout; l’Entella è così tornato al successo che mancava da tempo, bruciante in particolare il pareggio interno contro il Bari.

Il Pescara invece, dopo aver schiantato l’Empoli a fine settembre, non ha trovato il ritmo che si augurava: anzi, ha incassato quattro gol da una Sampdoria in crisi e in generale non ha più vinto, nelle ultime due all’Adriatico ha sempre pareggiato ma viaggia molto male in trasferta, e questo è il problema.

Anche per questo allora la diretta Entella Pescara potrebbe parlare in favore della squadra abruzzese, ma è quello che il campo eventualmente stabilirà; noi adesso facciamo un resoconto sullo schieramento delle due formazioni sul terreno di gioco a Chiavari, aspettando che la partita prenda il via.

ENTELLA PESCARA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non c’è possibilità di seguire la diretta Entella Pescara sulla nostra tv, infatti la partita di Serie B viene fornita soltanto in diretta streaming video sia da DAZN che da LaBChannel.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PESCARA

Quasi certamente Andrea Chiappella confermerà il 3-5-2 che ha battuto la Sampdoria, e quindi per la diretta Entella Pescara possiamo ipotizzare i liguri in campo con Marconi, Parodi e Tiritiello a protezione del portiere Colombi, lasciando invece a Mezzoni e Di Mario il compito di presidiare le corsie laterali dando soprattutto una mano in fase di non possesso, dove anche il perno centrale Nichetti dovrà dire la sua in collaborazione con Karic e Franzoni, le due mezzali. A fare da tandem offensivo dovrebbero essere ancora Debenedetti e Fumagalli, ma Flavio Russo e Ankeye possono provare a dire la loro.

Modulo simile per Vincenzo Vivarini, anche se il suo Pescara ha due trequartisti: Merola e Valzania sono stati titolari una settimana fa, stavolta potrebbe toccare a Olzer che è tornato a lavorare in gruppo, e magari anche a Meazzi che come lui ha segnato tre gol in questo campionato. In porta comunque va Desplanches, davanti a lui ecco Gravillon, Corbo e Capellini; Gaetano Letizia e Oliveri gli esterni, Caligara si gioca il posto con Squizzato a centrocampo (Dagasso va per la conferma), davanti invece non ci sono troppe alternative e quindi a giocare titolare dovrebbe essere Di Nardo, aspettando il rientro di Tonin.

QUOTE E PRONOSTICO ENTELLA PESCARA

Abbiamo la Sisal, tra le altre, a darci indicazioni sul pronostico per la diretta Entella Pescara, con i liguri favoriti dal fatto di avere una quota pari a 1,80 volte la somma giocata sul segno 1, mentre la vittoria del Delfino che viene regolata dal segno 2 porta in dote un guadagno che ammonta a 4,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Infine il segno X ha un valore corrispondente a 3,25 volte il vostro investimento sulla partita.