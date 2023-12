Diretta/ Entella Pescara (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (2 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA ENTELLA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Entella Pescara inizierà tra pochi minuti, alle ore 16.15 per la precisione, e non ci resta che andare a scoprire le principali statistiche del match valido per la 16esima giornata del girone C di Serie C. Punti importantissimi quelli in pali, seppur per motivi diversi. Cominciamo la nostra analisi dall’Entella, situata al tredicesimo posto con 17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e sette sconfitte, con 13 gol fatti e 14 gol subiti.

Il Pescara, invece, è settimo con 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, con 22 gol fatti e 18 gol subiti. L’Entella ha un’età media di 25 anni, mentre il Pescara ha un’età media di 22,6 anni. Per quanto riguarda il dossier fairplay, la compagine di casa è tra le più fallose del campionato con ben 39 ammonizioni in 14 partite. Dati nettamente più bassi per il Delfino, fermo a 26 ammonizioni. (Aggiornamento di Mirko Bompiani)

ENTELLA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Entella Pescara sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Pescara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Entella Pescara presenta due formazioni che negli ultimi 5 incontri tra il 2021 e il 2020 hanno presentato ben tre pareggi e due successi per la formazione ospite. Vediamo più da vicino gli ultimi 5 incontri. Nel 2021 Pescara Entella si sono divise la posta in palio pareggiando in entrambe le volte rispettivamente con i risultati di 1-1 e 2-2. Nel primo caso, però, si trattava del campionato di serie B. Al termine dello stesso campionato le due squadre furono retrocesse in Lega Pro affrontandosi l’annata successiva non riuscendo ad avere ancora una volta un vincitore.

La terza sfida che analizzeremo è quella del 17 Febbraio 2022, terminata con uno scialbo pareggio con il risultato di 0-0. Per avere un vincitore all’interno di questa sfida occorre attendere il 27 maggio del 2023, primo turno di quarti di finale play off per l’accesso in serie B. Ad avere la meglio il Pescara con il risultato di 2-1. Ad andare in gol Merola e Aloi con l’espulsione dell’attaccante argentino Lescano. Pescara che andò meglio anche nella gara di ritorno imponendosi con il risultato di 2-3. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Entella Pescara, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo Stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Grandi ambizioni per le due formazioni biancazzurre ma una prima parte di stagione fatta di luci e di ombre: entrambe ora cercano la svolta.

L’Entella è tredicesima in classifica con 17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e sette sconfitte. La compagine ligure nell’ultimo turno ha ottenuto la vittoria per 0-1 contro il Pontedera. Il Pescara, invece, è settimo a quota 21 punti, raccolti grazie a sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Manca la vittoria da diverso tempo per l’undici di Zeman, sconfitto 0-1 dal Cesena nell’ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PESCARA

Per scoprire quali saranno le possibili scelte di Volpe e Zeman andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Entella Pescara. Partiamo dall’undici di casa, in campo con il canonico 3-5-2: De Lucia, Manzi, Sadiki, Bonini, Parodi, Corbari, Petermann, Mosti, Di Mario, Faggioli, Zamparo. Passiamo adesso invece al Delfino, il modulo è il consueto 4-3-3: Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Milani, Aloi, Squizzato, Tunjov, Merola, Vergani, Accornero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Entella Pescara sorridono leggermente di più alla compagine di Chiavari. Andiamo a conoscere i numeri della sfida grazie a Eurobet: i bookmakers quotano la vittoria dell’Entella a 2,20, il pareggio a 3,20 e il successo del Pescara a 2,85. L’Over 2,5 è a 1,73, con l’Under 2,5 a 1,88. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,57 e 2,15.











