DIRETTA/ Entella Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 14 gennaio 2024)

Fin qui nella storia c’è stato solamente un testa a testa della diretta Virtus Entella Pineto e non ha regalato troppo spettacolo. Infatti, la sfida dell’8 settembre 2023 valevole per la prima giornata di campionato dell’attuale stagione è terminata senza reti, uno scialbo 0-0 davanti a seicento tifosi. Ancora tutta da scrivere la storia tra queste due compagini che fin qui si sono concesse solamente il lusso di portare entrambe a casa un punto.

Per quanto riguarda invece gli ultimi incontri delle rispettive squadre, l’Entella si sta riprendendo come dimostrando le tre vittorie nelle ultime quattro, tutte senza subire gol: 1-0 contro Ancona e Recanatese più il 2-0 contro il Rimini. Il Pineto invece prende gol da quattro partite consecutive e soprattutto senza mai vincere avendo perso con Gubbio e Torres oltre che pareggiato con Juventus U23 e Spal. E’ arrivato dunque il momento di cambiare rotta mentre l’Entella vorrà senza dubbio continuare come sta facendo.(aggiornamento di Christian Attanasio)

ENTELLA PINETO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Entella Pineto sarà visibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare Sky, tramite l’acquisto di un pacchetto Calcio. Stesso modo per la piattaforma di streaming online NowTv, di cui Sky è la proprietaria.

ENTELLA PINETO: RISULTATO NON SCONTATO…

La diretta imminente di Virtus Entella Pineto promette di regalare emozioni forti, con entrambe le squadre determinate a consolidare le loro posizioni nei playoff. La partita, fissata per oggi 14 gennaio 2024 alle ore 14, sarà uno scontro cruciale che potrebbe influenzare significativamente la classifica delle due squadre. L’Entella, attualmente in zona playoffs, sta attraversando un periodo di alti e bassi. Nonostante la posizione di classifica favorevole, la squadra viene da due sconfitte consecutive che potrebbero aver messo a dura prova la sua stabilità emotiva. La sfida contro il Pineto rappresenta un’opportunità per l’Entella di riscattarsi e consolidare la sua presenza nella lotta per la promozione.

D’altra parte, il Pineto sta dimostrando di essere in grande forma, con due vittorie consecutive che hanno contribuito a risollevare la squadra in zona playoffs. Questo momento positivo potrebbe trasformarsi in un’opportunità d’oro per il Pineto, che, con una vittoria contro l’Entella, potrebbe avvicinarsi pericolosamente alle posizioni di vertice. Entrambe le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti cruciali per i loro rispettivi obiettivi stagionali. La partita si prospetta avvincente, con entrambi gli schieramenti chiamati a dare il massimo per conquistare il successo. I tifosi possono aspettarsi un match combattuto, con l’incertezza che permea l’aria fino all’ultimo fischio dell’arbitro.

ENTELLA PINETO: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Entella Pineto promette uno scontro di sistema tattico interessante, con entrambe le squadre che sembrano orientate verso un 3-5-2, un modulo che potrebbe delineare una gara equilibrata e combattuta. Per l’Entella, padrona di casa in questa partita cruciale, il trio difensivo potrebbe presentarsi con Bonini a guidare il reparto, garantendo solidità dietro. In avanti, il tandem d’attacco formato da Faggioli e Tomaselli sarà incaricato di penetrare la difesa avversaria e cercare di portare a casa i tre punti tanto ambiti.

Dall’altra parte, il Pineto, anch’esso schierato con un 3-5-2, potrebbe affidarsi alla coppia d’attacco composta da Volpicelli e Chakir per minacciare la retroguardia dell’Entella. Villa, sulla fascia destra della difesa a tre, potrebbe essere uno degli elementi chiave per gestire le incursioni avversarie e supportare l’azione offensiva quando possibile. Entrambe le squadre, con formazioni simili, dovranno trovare il giusto equilibrio tra difesa e attacco. La gara si preannuncia combattuta e sarà interessante vedere come i due moduli tattici si scontreranno sul terreno di gioco. Gli appassionati possono aspettarsi un duello avvincente, con le scelte tattiche dei due allenatori che influenzeranno il corso della partita.

ENTELLA PINETO, LE QUOTE

La diretta di Entella Pineto mostra qualche quota molto interessante, vanno infatti segnalate: l'1,6 su Better per la vittoria dell'Entella, il segno X viene dato 2,4 sulla piattaforma di Intralot, poi abbiamo il Pineto che se dovesse vincere farebbe guadagnare l'1,7 sul Bwin.











