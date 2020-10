Diretta/ Entella Pisa (Coppa Italia) streaming video tv: obiettivo quarto turno

DIRETTA ENTELLA PISA: SFIDA EQUILIBRATA, RISULTATO INCERTO!

Entella Pisa, diretta dal signor Massimi di Termoli, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Scontro tra due formazioni militanti nel campionato di Serie B che vedono nell’obiettivo quarto turno uno step molto importante, anche a livello di prestigio. Per i liguri l’ultima partita utile è stata quella del 20 ottobre scorso, pareggiata non senza difficoltà contro il Frosinone. 3 punti in quattro partite finora disputate dai biancocelesti che devono però brindare ancora alla prima vittoria stagionale, esattamente come il Pisa che dopo l’ultimo 3-1 subito nel derby contro l’Empoli è rimasto esattamente come i liguri a quota 3 punti, ma con una partita disputata in più. Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre sfide di campionato disputate dai nerazzurri: entrambe le formazioni vedono nell’ottenimento di un piazzamento tranquillo in campionato il loro obiettivo primario, ma proveranno anche a ritagliarsi una soddisfazione in Coppa che potrebbe rivelarsi un vero pieno di carburante a livello d’entusiasmo.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PISA

Le probabili formazioni di Entella Pisa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Bruno Tedino con un 4-3-1-2: Russo, Coppolaro, Chiosa, Poli, De Col, Settembrini, Paolucci, Toscano, Cardoselli, Morosini, Brunori. Gli ospiti guidati in panchina da Luca D’Angelo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Perilli; Birindelli, Benedetti, Varnier, Lisi; Marin, De Vitis, Gucher; Siega; Marconi, Masucci.

