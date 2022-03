Diretta Entella Pistoiese/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

Entella Pistoiese, diretta dall’arbitro Fabio Pirrotta della sezione Aia di Barcellona Pozzo di Gotto, è l’anticipo che alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 25 marzo 2022, aprirà presso lo Stadio comunale di Chiavari la trentaquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C. Basta dare un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Entella Pistoiese metterà di fronte due formazioni con ambizioni molto diverse: i padroni di casa liguri sono al quinto posto in classifica con 56 punti ma sono ancora pienamente in corsa almeno per il terzo posto e cercano il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff; gli ospiti toscani invece hanno appena 32 punti, sono al quartultimo posto e devono lottare duramente per raggiungere la salvezza, se possibile senza passare dai playout.

DIRETTA/ Grosseto Entella (risultato finale 1-0): Barosi salva su Morra!

La scorsa giornata aveva offerto tuttavia risultati forse inattesi: l’Entella ha infatti perso per 1-0 contro il Grosseto fanalino di coda della classifica del girone B, mentre la Pistoiese ha sconfitto per 2-1 la Fermana, portandosi a un solo punto di distanza proprio dai marchigiani e rafforzando in questo modo le proprie speranze di salvezza. Attenzione quindi a dare per scontato il risultato della partita di oggi: cosa succederà in Entella Pistoiese?

DIRETTA/ Pistoiese Fermana (risultato finale 2-1): decide Sottini nel secondo tempo!

DIRETTA ENTELLA PISTOIESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pistoiese non sarà disponibile, ma segnaliamo naturalmente la diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette su abbonamento oppure acquistando il singolo evento in pay-per-view tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PISTOIESE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Entella Pistoiese. L’allenatore di casa Gennaro Volpe perde alcuni giocatori ma ne recupera altri, ipotizziamo l’Entella con il modulo 4-3-1-2 e questi possibili titolari: Borra in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Barlocco da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Karic, Paolucci e Palmieri; sulla trequarti Schenetti in appoggio ai due attaccanti Magrassi e Merkaj.

Diretta/ Entella Ancona Matelica (risultato finale 2-0) streaming: Merkaj e Palmieri

Nella Pistoiese di Marco Alessandrini, il mister dovrebbe puntare sulla conferma dei protagonisti della vittoria sulla Fermana. Ipotizziamo quindi il modulo 3-5-2 e questi undici titolari: Seculin in porta, protetto da una retroguardia a tre formata da Sottini, Moretti e Portanova; a centrocampo invece folta linea a cinque con Mezzoni, Folprecht, Marcucci, Suciu e Pertica da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco formata da Vano e Bocic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Entella Pistoiese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa liguri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno della Pistoiese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA