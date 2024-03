DIRETTA/ Entella Pontedera video streaming tv: l’anno scorso fu molto intenso (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA ENTELLA PONTEDERA: TESTA A TESTA

La diretta della gara vede affrontarsi Entella Pontedera pone di fronte due formazioni che solamente nel 2023 si sono affrontate in ben tre circostanze. La prima è stata l’uno Aprile con il successo in extremis dei liguri alla luce della rete al minuto 87 dell’attuale centrocampista del Foggia Tenkorang. Nuovo successo nel mese di novembre per la squadra biancazzurra, questa volta con il calcio di rigore realizzato da Luca Zamparo.

Dopo ben due successi da parte della formazione ligure arriva anche la vittoria per i granata. Pontedera che riesce ad avere la meglio sulla compagine biancoazzurra, in 10 uomini dopo appena 8 minuti alla luce dell’espulsione di Reali, grazie al gol decisivo al minuto 31 di Fossati. (Marco Genduso)

ENTELLA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Entella Pontedera sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Pontedera e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Entella Pontedera, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. L’Entella va a caccia dei punti della definitiva tranquillità in una stagione complicata, quattro punti da gestire sulla zona play out dopo l’ultimo pareggio in casa contro la Lucchese, la distanza dalla zona play off per i liguri è la stessa rispetto ai play off e questa sfida può essere uno spartiacque importante per i biancocelesti.

Zona play off in cui si trova il Pontedera anche dopo l’ultima sconfitta sul campo del Pescara, i toscani hanno quattro punti di vantaggio rispetto alla Lucchese nona e cinque lunghezze rispetto alla Juventus U23 decima, la sconfitta in Abruzzo è arrivata dopo quattro risultati utili consecutivi. Dunque la squadra allenata da Max Canzi proverà ad approfittare di questa trasferta in Liguria per ritrovare il passo e blindare la partecipazione alla prossima post season.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Entella Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Di Mario, Manzi, Bnini, Granata; Garattoni, Siatounis, Corbari, Tomaselli; Giovannini, Montevago. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Vivoli; Espeche, Calvani, Guidi; Perretta, Benedetti, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri.

ENTELLA PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Pontedera ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

