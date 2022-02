DIRETTA/ Entella Pontedera video streaming tv: sono 4 i precedenti del match

DIRETTA ENTELLA PONTEDERA: I TESTA A TESTA

La diretta di Entella Pontedera ci conduce per mano ad una partita che nel corso della storia si è giocata soltanto quattro volte. Precedenti recenti: a parte quello ovvio dello scorso ottobre, ci sono due gare nel 2018-2019 e una andata in scena nell’ottobre 2013, un secondo turno di Coppa Italia Serie C che i liguri avevano vinto 1-0 in trasferta, grazie al gol messo a segno da Michele Troiano e nonostante l’espulsione di Silvano Raggio Garibaldi all’inizio del secondo tempo. Tra l’altro la Virtus Entella ha poi vinto entrambe le partite della stagione di campionato.

Diretta/ Olbia Entella (risultato finale 2-3): la decide Merkaj!

L’unica che fino a questo momento si sia disputata al Comunale di Chiavari, nel marzo 2019, era stata un netto 3-0 per la squadra all’epoca allenata da Roberto Boscaglia, che aveva sbloccato nel finale di primo tempo con il rigore di Matteo Mancosu e poi tra 80’ e 93’ aveva trovato due reti con Simone Iocolano e Mirko Eramo. Finalmente, quattro mesi fa, il Pontedera ha spezzato la serie di sconfitte vincendo 2-1 al Mannucci, ma oggi si torna in Liguria sul campo dell’Entella e dunque sarà parecchio interessante scoprire come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Pontedera Imolese (risultato 1-0) streaming video tv: colpisce Foglia!

DIRETTA ENTELLA PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pontedera Vis Pesaro (risultato finale 1-1): Magnaghi risponde a Cannavò!

ENTELLA PONTEDERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Entella Pontedera, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Liguri alla rincorsa del terzo posto, ora lontano solo 2 lunghezze dopo l’ultima vittoria ad Olbia e la contemporanea sconfitta del Cesena a Modena. La squadra di Volpe sta disputando un campionato di rincorsa dopo l’avvio non brillante, con le prime due posizioni comunque fuori portata.

Dall’altra parte il Pontedera è sempre a una sola lunghezza dalla zona play off, importante l’ultima vittoria interna dei toscani contro l’Imolese che ha scavato un solco di 6 punti sulla zona play off, quando addirittura in caso di ko sarebbe arrivato l’aggancio degli emiliani. Nel match d’andata Pontedera vincente 2-1 sull’Entella, mentre l’ultimo precedente a Chiavari risale al 9 marzo 2019, 3-0 per l’Entella il risultato finale del match.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Entella Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paroni, Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sposito, Matteucci, Pretato, Milani; Caponi, Barba, Benedetti, Parodi, Marianelli; Mutton, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Pontedera al Comunale di Chiavari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Grosseto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA