Diretta Entella Pontedera, padroni di casa vogliono confermare il primo posto

La diretta Entella Pontedera andrà in scena alle 20.30, a scendere in campo sono due squadre che stanno disputando una buona stagione e che sono in lotta per la promozione in Serie B per l’anno prossimo, con due vie molto diverse.

I padroni di casa sono la squadra migliore della competizione, con 64 punti sono al 1° posto e vanno sempre di più verso la promozione diretta, nell’ultima partita hanno vinto 0-1 in casa del Vis Pesaro. Gli ospiti invece stanno sgomitando per rimanere in zona playoff, visto il bottino di 36 punti e galvanizzati a seguito della vittoria 2-1 contro il Gubbio.

Diretta Entella Pontedera, come seguire la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Entella Pontedera basterà semplicemente avere a disposizione un abbonamento a Sky o collegarsi tramite cellulare o ipad alla piattaforma di diretta streaming video su SkyGo o NowTv

Entella Pontedera, probabili protagonisti della gara

Per la partita i padroni di casa dovrebbero confermare il 3-5-2 del tecnico Fabio Gallo con Del Frate in porta, Parodi, Tiritiello e Marconi i tre difensori centrali, Di Mario e Boccadamo gli esterni con Karic, Franzoni e Di Noia a completare il centrocampo, Fall e Castelli come coppia d’attacco.

Gli ospiti invece potrebbero scendere in campo con Calvani in porta, difesa a 4 con al centro Martinelli e Moretti e sulle fasce i terzini Perretta e Cerretti, a centrocampo Ladinetti e Guidi, da Sala, Vitali e Scaccabarozzi si muoveranno dietro all’unico centravanti, Italeng.

Quote Entella Pontedera, possibile esito finale

La diretta Entella Pontedera è sulla carta una sfida interessante che regalerà emozioni, essendo due squadre ben allenate e con una propensione al gioco votato all’attacco e con l’obiettivo di segnare un gol in più degli avversari, a scendere in campo è poi la migliore difesa del campionato, quella dei padroni di casa, e difficilmente lascerà segnare gli ospiti.

Il risultato più probabile è quindi la vittoria dell’Entella con però anche il pareggio però che potrebbe verificarsi se entrambe le squadre accettassero di dividersi la posta in palio, che però sul lungo periodo potrebbe non essere la scelta migliore.