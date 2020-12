Diretta Entella Pordenone/ Streaming video DAZN: liguri in guai seri (Serie B)

DIRETTA ENTELLA PORDENONE: DUE SQUADRE SENZA CERTEZZE

Entella Pordenone è in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, e si gioca alle ore 19:00 di venerdì 18 dicembre: riparte da qui il campionato di Serie B 2020-2021, dopo il turno infrasettimanale siamo nella 13^ giornata e per i biancazzurri c’è un’altra possibilità di rialzare la testa. Nemmeno il cambio di allenatore ha portato i frutti sperati: anche con Vincenzo Vivarini i liguri stanno affondando, martedì hanno incassato una manita dal Monza e, ancora senza vittorie, la loro situazione si sta facendo pessima anche se ancora recuperabile. Anche il Pordenone però ha bisogno di alzare il ritmo: i ramarri l’anno scorso si erano giocati la promozione diretta per lunga parte della stagione, oggi continuano a balbettare e perdere occasioni, come dimostrato dal pareggio interno contro il Brescia. Serve dunque una sterzata ad entrambe, e vedremo quale delle due squadre eventualmente si prenderà la vittoria; mentre aspettiamo la diretta di Entella Pordenone possiamo dare uno sguardo alle scelte dei due allenatori, valutando insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ENTELLA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pordenone non è disponibile: come sappiamo, il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che, ad eccezione di uno degli anticipi, le trasmette interamente in diretta streaming video e in esclusiva ai suoi clienti. Per la visione dovrete dunque rivolgervi ad apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure dotarvi di una smart tv che sia provvista di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PORDENONE

Vivarini dispone il rombo di centrocampo anche in Entella Pordenone, ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto al Brianteo: possiamo ipotizzare che Borra torni tra i pali con Fabrizio Poli e Ivan De Santis davanti a lui, sulle fasce laterali invece potrebbero giocare a sorpresa Cléùr e Pavic con un centrocampo nel quale Paolucci sarà sempre il regista e perno, ma questa volta con Nizzetto e Cardoselli (o Crimi) a fungere da mezzali. Schenetti non dovrebbe rischiare il posto di trequartista, tra Giuseppe De Luca e Brunoro invece uno potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Matteo Mancosu. Modulo speculare per Attilio Tesser, che a destra potrebbe rischiare Foschiani; sulla corsia sinistra può sfilare Camporese, a protezione di Perisan invece ci prova Stefani che dovrà vincere la concorrenza di Bassoli e Barison. Avremo poi un centrocampo nel quale si preparano a tornare Simone Pasa, Calò e Gavazzi, dunque una modifica totale rispetto al turno infrasettimanale. Mallamo insidia la maglia di Ciurria per agire tra le linee, davanti potrebbe esserci una maglia per Musiolik che la contende a Butic e Davide Diaw.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Entella Pordenone: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte la puntata, contro il valore di 2,40 volte la posta che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata ovviamente dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,10 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



