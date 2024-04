Diretta/ Entella Recanatese (risultato 0-0) streaming video tv: tutto pronto a Chiavari, via (28 aprile 2024)

DIRETTA ENTELLA RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Entella Recanatese è una delle sfide con più occhi di sopra. Le due squadre si stanno contendendo ancora una possibile salvezza con i padroni di casa artefici del proprio destino. Se i biancoazzurri dovessero uscire dal campo con i tre punti in tasca, andrebbero ad abbracciare nuovamente il prossimo campionato di Serie C. In caso di pareggio, invece, bisognerà attendere il risultato dell’Ancona. Se l’Ancona dovesse vincere la propria sfida contro la Lucchese scavalcherebbe proprio i liguri, prendendone il posto.

Quest’oggi una finale per l’Entella, che si affida alle giocate del proprio centrocampista goleador Corbari, autore di 7 reti. Recanatese che, qualora perdesse, potrebbe essere scavalcata dal Vis Pesaro. Tutti che separano dalla formazione biancorossa sono appena due. Recanatese e Vis Pesaro che sono alla pari negli scontri diretti, avendo vinto 1-0 una volta a testa nei due precedenti giocati. La differenza reti sorride alla Vis Pesaro. (Marco Genduso)

ENTELLA RECANATESE DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tra Entella e Recanatese sarà una di quelle disponibili per tutti gli abbonati Sky, con la diretta tv del match dunque garantita sui canali del satellite di Sky Sport. Tramite l’applicazione Sky Go, invece, sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming, per tutti coloro che avranno la necessità di farlo con un dispositivo via internet.

ENTELLA RECANATESE: I TESTA A TESTA

Sta per avere inizio la diretta di Entella Recanatese, una sfida che purtroppo non ci permette di esplorare la storia di queste due squadre visto che si tratta solo della seconda partita che si ritrovano a giocare. La prima partita finì con una vittoria della squadra di Chiavari mentre l’ultima sfida proiettò un pareggio per 1-1 che non fece molto clamore, in questa ultima occasione segnarono Favale e poi Vola alla fine.

Una sfida dunque che potrebbe dirci molto nella terza uscita storica, vedremo a chi dovremmo aggiungere il tassello della vittoria, oppure uscirà un pareggio? Solo i prossimi novanta minuti ce lo diranno ma per non perderci nessuna sfumatura vi invitiamo a rimanere sulla pagina per sapere ogni statistica di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

ENTELLA RECANATESE: LIGURI FAVORITI!

Alle ore 20.00 la diretta Entella Recanatese sa di ultima chiamata, in questa ultima giornata di regular season, per i liguri a caccia della salvezza diretta senza dover passare dalle forche caudine dei play off. Nonostante l’ultima sconfitta a Rimini, la seconda consecutiva, l’Entella mantiene ancora un punto di vantaggio sull’Ancona quintultimo e vincendo si garantirebbe così la salvezza diretta senza passare dai play out.

Per la Recanatese, dopo l’ultimo pareggio interno contro il Gubbio, i play out sono invece una certezza con i leopardiani che sono chiamati però ad evitare però almeno il sorpasso al quartultimo posto in classifica, per riuscire a giocare gli spareggi almeno da una posizione di vantaggio rispetto alla terzultima in classifica del girone B, che al momento sarebbe la Vis Pesaro.

ENTELLA RECANATESE PROBABILI FORMAZIONI

Soffermiamoci sulle possibili scelte degli allenatori nella diretta Entella Recanatese. Per quanto riguarda i padroni di casa liguri, l’Entella sarà schierata dal tecnico Fabio Gallo con De Lucia in porta e una difesa a tre con Manzi, Sadiki e Bonini schierati titolari. La fascia destra sarà affidata a Zappella e quella sinistra a Di Mario, con Corbari, Lipani e Petermann centrali di centrocampo in un 3-5-2 con Montevago e Santini coppia offensiva. Per la Recanatese, il mister Giacomo Filippi dovrebbe proporre Ferrante, Veltri e Shiba titolari nella difesa a tre davanti al portiere Meli. Centrocampo a quattro con Raimo, Raparo, Carpani e Pelamatti e Sbaffo trequartista alle spalle del tandem d’attacco Lipari-Melchiorri.

ENTELLA RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tempo di analizzare le quote Snai per la diretta Entella Recanatese per tutti coloro che vorranno concedersi una scommessa sul match. Il successo dell’Entella è quotato a 1.40 ed è dunque considerato il risultato più probabile, mentre il pareggio è valutato a 4.00. La vittoria della Recanatese vede alzarsi di molto il moltiplicatore che arriva a 6.50 in caso di affermazione esterna.











