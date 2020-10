Diretta Entella Reggiana/ Streaming video Dazn: liguri favoriti? (Serie B)

DIRETTA ENTELLA REGGIANA: SFIDA EQUILIBRATA!

Entella Reggiana, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari per la seconda giornata del campionato di Serie B 2020-2021, fa parte della fascia di incontri collocati alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre. Possiamo dunque evidenziare subito che la diretta di Entella Reggiana ci proporrà la sfida tra due delle numerose formazioni (sono ben quattordici) che hanno cominciato il campionato con un pareggio alla prima giornata, un esito che ha infatti accomunato la Virtus Entella di Bruno Tedino e la neopromossa Reggiana di Massimiliano Alvini. La compagine ligure ha fatto 0-0 sabato scorso sul campo del Cosenza, mentre la Reggiana ha dato vita a un più emozionante pareggio per 2-2 in casa contro il Pisa nel posticipo della domenica sera. Per il momento si può solo dire che la Serie B è cominciata ancora una volta nel segno dell’equilibrio, una vittoria dunque sarebbe importante sia per l’Entella sia per la Reggiana per cominciare a mettere punti pesanti in classifica…

DIRETTA ENTELLA REGGIANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Secondo una modalità ormai consolidata, Entella Reggiana sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA REGGIANA

Vediamo di scoprire qualcosa anche a proposito delle probabili formazioni di Entella Reggiana. Per la squadra di Chiavari ecco un possibile 4-3-1-2 che vedrebbe Borra in porta; davanti a lui De Col, Chiosa, Pellizzer e Costa; a centrocampo il terzetto composto da Toscano, Paolucci e Settembrini; trequartista Schenetti in appoggio ai due attaccanti De Luca e Brunori. La risposta della Reggiana potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-5-2: Cerofolini tra i pali; davanti a lui retroguardia a tre composta da Di Gennaro, Costa e Gyamfi; nel folto centrocampo a cinque Zampano, Muratores, Varone, Rossi e Germoni da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco con Voltan e Zamparo.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Entella Reggiana, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai sono favoriti i padroni di casa. Il segno 1 per la vittoria dell’Entella è quotato a 2,20, si sale poi a 3,00 per il segno X che indica il pareggio ed infine fino a 3,65 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno da parte della Reggiana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA