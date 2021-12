Diretta Entella Reggiana / Streaming video Rai: big match al vertice! Serie C

DIRETTA ENTELLA REGGIANA: GRAN SFIDA AL VERTICE!

Entella Reggiana, diretta dall’arbitro Francesco Carrione, è la partita in programma oggi, lunedi 13 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Si chiude la 18^ giornata della Serie C e per il girone B ecco che si accende oggi la diretta tra Entella. Reggiana, vero big match ai vertici della classifica del gruppo. Dopo anche la doppia vittoria occorsa negli ultimi turni su Cesena e Viterbese, ecco che questa sera la Virtus sarà in campo a Chiavari per tentare l’impresa contro la capolista Reggiana. La squadra emiliana ancora una volta pare inarrestabile: Aimo Diana e i suoi sono protagonisti di una stagione eccezionale, che ancora non li ha visti mettere il piede in fallo.

Pure anche gli emiliani hanno fretta di vincere oggi: se Entella potrebbe approfittare dei tre punti messi in palio per rimanere attaccata alle big, alla Reggiana servono per mantenere la vetta della classifica, vista la sempre feroce concorrenza del Modena. Ci attende dunque questa sera una super sfida con la diretta tra Entella e Reggiana: vediamo che dirà il campo!

DIRETTA ENTELLA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Reggiana è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ENTELLA REGGIANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Entella e Reggiana, vista la posta in palio e il valore del rivale, ecco che ci attendiamo solo i titolari maggiormente in condizione in questo ultimo match della 18^ giornata dei Serie C. Ecco che allora i liguri di Volpe oggi saranno in campo con il 4-3-1-2 di partenza, dove pure avremo Merkaj e Lescano (fresco di gol con la Viterbese) in attacco, sostenuti da Capello sulla trequarti: attenzione però a Morosini e Magrassi, jolly dalla panchina. Per il reparto a centrocampo la Virtus poi scommetterà pure ancora su capitan Paolucci in cabina di regia, con Karic e Di Cosmo al fianco. Nessun dubbio in difesa per i liguri con Pavic, Chiesa, Coppolaro e Cleur (Paroni sarà tra i pali).

Sarà invece 3-5-2 il modulo di partenza di Diana per la Reggiana, dove pure anche oggi avremo pronti in difesa dal primo minuto Cruz, Camigliano e Luciani, con Voltolini in porta. A centrocampo poi sarà spazio per Cigarini, Radrezza e Rossi al centro dello schieramento e avremo Contessa e Libutti sull’esterno del reparto a 5. In avanti Lanini e zampato sono abbastanza sicuri della loro maglia da titolare come occorso con la Fermana pochi giorni fa: Scappini e Sorrentino pure rimangono pronti in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match del girone B ci pare complicato fissare il pronostico della sfida: pure le quote date dalla Snai per l’incontro della 18^ giornata sono vicine. Per l’1×2 vediamo che oggi il successo dell’Entella è stata data a 2.55, conto il più alto 2.70 segnato per la Reggiana: il pareggio vale invece 3.15.

