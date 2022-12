Diretta Entella Renate/ Streaming video tv: chi va in semifinale? (Coppa Italia C)

DIRETTA ENTELLA RENATE: SULLA CARTA UN BIG MATCH!

Entella Renate, partita diretta dal signor Matteo Centi, va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 7 dicembre presso il Comunale di Chiavari: siamo nei quarti di finale di Coppa Italia Serie C 2022-2023, e sulla carta assisteremo a un big match perché queste due squadre sono tra le candidate alla promozione diretta in Serie B, anche se in questo momento non sono troppo brillanti. L’Entella domenica ha pareggiato in casa contro la Lucchese, curiosamente la squadra che ha eliminato agli ottavi di Coppa Italia (anche qui pareggio, poi passaggio del turno attraverso i calci di rigore).

Diretta/ Renate Mantova (risultato finale 1-3) streaming video tv: la chiude Yeboah

Il Renate invece, che nel turno precedente ha vinto ad Alessandria, è reduce da due sconfitte perché, dopo aver perso la sfida diretta contro il Lecco, è caduto in casa contro il Mantova e dunque ha bisogno di rialzare la testa. Sarà interessante valutare quello che succederà nel corso della diretta di Entella Renate; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori qui a Chiavari, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Entella Lucchese (risultato finale 1-1): Favale salva la Virtus!

DIRETTA ENTELLA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Renate non sarà disponibile sui canali della televisione, perché non è la partita scelta per venire trasmessa nella programmazione dei quarti di finale di questa competizione. Va però ricordato che ogni singolo match della Coppa Italia Serie C è disponibile sul portale Eleven Sports: in questo caso, come sempre, si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere di abbonarsi al servizio oppure di acquistare il singolo evento on demand.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA RENATE

Per la diretta Entella Renate Gennaro Volpe considera il 4-3-1-2: Borra sarà in porta, davanti a lui una coppia centrale formata da Paolo Coly e Reali con Di Cosmo e Di Mario che correranno sulle corsie laterali. Rada dovrebbe agire come perno centrale di centrocampo, sugli interni invece i favoriti appaiono Palmieri e il veterano Dessena; poi spazio a un trequartista che potrebbe anche essere Gaston Ramirez (in competizione con Meazzi), Abdou Doumbia e Faggioli possono formare il tandem offensivo.

Diretta/ Lecco Renate (risultato finale 1-0) streaming: Giudici regala la vittoria

Il Renate di Andrea Dossena si dispone con un 4-3-3 nel quale Menna e Angeli proteggono il portiere Furlanetto; sugli esterni bassi dovrebbero agire Larotonda e Ermacora, mentre a centrocampo a tenere le fila del discorso dovrebbe nuovamente essere Gianluca Esposito, che sarà supportato dalle due mezzali Squizzato e Marano. Nel tridente offensivo Malotti e Sgarbi partono favoriti su Morachioli per coprire le corsie esterne, come prima punta il ballottaggio è quello tra Rossetti e De Leo con Bertini nel ruolo di terzo incomodo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA