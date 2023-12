Diretta/ Entella Rimini streaming video tv: romagnoli ok nei precedenti (Serie C, 16 dicembre 2023)

DIRETTA ENTELLA RIMINI: TESTA A TESTA

Curiosando nella storia che ci accompagnerà verso la diretta di Entella Rimini, dobbiamo parlare di una tradizione decisamente lunga ma soprattutto discontinua, tanto che per trovare gli ultimi dieci precedenti ufficiali dobbiamo risalire addirittura fino al dicembre 1970. I numeri sono nettamente favorevoli al Rimini, che ha colto ben sette vittorie a fronte di un solo pareggio e due vittorie per l’Entella, anche se bisogna notare che tutti i risultati positivi per la formazione di Chiavari sono arrivati nelle ultime cinque partite, quindi di recente il contesto è molto più equilibrato e c’è anche una vittoria per 6-2 della Virtus Entella nel 2012.

Diretta/ Rimini Carrarese (risultato finale 1-0): decide Morra su rigore all'87'! (Serie C, 10 dicembre 2023)

Gli unici due precedenti realmente significativi per l’attualità sono tuttavia quelli della scorsa stagione, curiosamente con altrettante vittorie in trasferta, dal momento che il Rimini vinse per 0-2 in Liguria all’andata mercoledì 14 settembre 2022, mentre l’Entella vinse per 1-4 al ritorno in Romagna, che fu disputato sabato 14 gennaio 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Spal Entella (risultato finale 0-0): pari a reti inviolate al Mazza

ENTELLA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Entella Rimini sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Entella Rimini in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LIGURI FAVORITI!

Virtus Entella Rimini, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Comunale” di Chiavari, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Le due compagini stanno vivendo situazioni diverse: da un lato i liguri che hanno raccolto un solo punto, quello contro la Spal, nelle ultime due gare giocate; dall’altra i romagnoli capaci di inanellare tre successi nelle ultime cinque partite disputate. Bottino questo che ha catapultato i biancorossi all’ottavo posto in compagnia della Recanatese, in piena zona play-off.

Video/ Olbia Rimini (0-0) gol e highlights: poche le emozioni al Bruno Nespoli (6 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Entella Rimini, match che andrà in scena oggi alle ore 16.15. Per i padroni di casa mister Fabio Gallo punterà sul 4-3-1-2 con Meazzi alle spalle di Clemenza e Faggioli. A centrocampo Lipani, Corbari e Petermann. Per gli ospiti il tecnico Emanuele Troise punterà sul solito tridente offensivo composto da Iacoponi, Cernigoi e Morra. Tra i pali spazio a Colombi.

ENTELLA RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Entella Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA