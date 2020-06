Diretta Entella Salernitana/ Streaming video DAZN: quote, liguri favoriti (Serie B)

Entella Salernitana, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, è una partita valida per la trentesima giornata di Serie B che è in programma alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 26 giugno 2020. La classifica del campionato cadetto, che è da poco ripartito dopo il lungo stop causato dal Coronavirus, ci dice che Entella Salernitana sarà una partita delicata per entrambe le formazioni, il cui destino è ancora tutto da scrivere. L’Entella padrona di casa, dopo la sconfitta subita a Cosenza, naviga a quota 38 punti, in una sorta di limbo dove si può ancora sognare in grande (sogno playoff) ma ci si deve pure guardare le spalle (incubo playout): servirebbe una vittoria per rendere più concreta la speranza e ridimensionare il rischio. La Salernitana invece è ripartita con un pareggio casalingo contro il Pisa, senza infamia e senza lode: servirà però una versione migliore della squadra campana per consolidare il piazzamento in zona playoff, al momento garantito alla Salernitana grazie al settimo posto a quota 43 punti in classifica.

La diretta tv di Entella Salernitana non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Esaminando le probabili formazioni di Entella Salernitana, evidenziamo che la situazione è critica per mister Boscaglia, alle prese con le squalifiche di Pellizzer in difesa e Dezi a centrocampo. Possibili dunque novità in ogni reparto per l’Entella, che anche in attacco vede scalpitare Rodriguez e Mancosu, pronti a contendere a Morra e De Luca le due maglie da titolari a disposizione davanti al trequartista Schenetti. Le certezze potrebbero essere Settembrini, Poli e Sala in difesa, Paolucci a centrocampo dove molto è ancora da definire. Nella Salernitana è invece squalificato Lombardi. Il 3-5-2 degli ospiti allenati da Gian Piero Ventura potrebbe dunque prevedere Vannucchi in porta; retroguardia a tre con Billong, Aya e Jarozsynski; Di Tacchio, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine e Lopez nella folta linea mediana a cinque uomini, infine Djuric e Cerci in attacco.

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Entella Salernitana. I favori sembrano andare ai padroni di casa liguri, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno X ed infine a 3,45 volte la posta in palio con una vittoria della Salernitana, dunque in caso di segno 2.



