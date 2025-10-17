Tutte le informazioni sulla diretta Entella Sampdoria, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

DIRETTA ENTELLA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Entella Sampdoria? Cerchiamo di fare il punto della situazione in vista di questo derby ligure per capire chi tra queste due compagini riuscirà a portare i tre punti in ottica di un’ora e mezza di gioco. La Samp mantiene in media il 58% di possesso palla, con una costruzione bassa molto pulita (86% di precisione nei passaggi) e 1,7 expected goals (xG) per gara. L’Entella risponde con un calcio più diretto, solo 47% di possesso, ma 5,1 tocchi medi in area avversaria e un’efficacia sotto porta del 24%.

DIRETTA/ Alcione Milano Inter U23 (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby! Serie C, 17 ottobre 2025

Sui calci piazzati il bilancio pende verso i blucerchiati (6,2 corner conquistati, contro i 4,8 dei chiavaresi), ma l’Entella copre più campo: 10,5 km percorsi medi per giocatore contro i 9,8 della Samp, segno di una squadra che vive di intensità e sacrificio. Un derby che si giocherà su due binari opposti: la pulizia del palleggio doriano contro la fame agonistica di una Entella che non si da mai per sconfitta. Ci divertiremo in questa partita? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Entella Sampdoria con il commento live di questa sfida, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Torres Forlì (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 17 ottobre 2025)

Diretta Entella Sampdoria streaming video e tv, dove seguire la partita

La diretta Entella Sampdoria è l’anticipo di giornata e per questo il suo fischio d’inizio di verificherà alle 20.30, per i tifosi che non saranno presenti all’impianto sarà messa a disposizione la sfida in streaming su Dazn, ma solo per gli abbonati ai piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, o anche su LAB Channel, un nuovo canale della competizione che si appoggia sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootball.

Blucerchiati cercano di uscire dalla zona playout

Dopo la pausa nazionale ritorna la Serie B con l’ottava giornata che verrà aperta allo Stadio Comunale di Chiavari dalla diretta Entella Sampdoria che proporrà per la prima volta in stagione la sfida tra le due squadre ligure della competizione che sarà quindi molto sentita sia sugli spalti che in campo, i biancazzurri stanno vivendo non poche difficoltà nelle ultime uscite dopo un inizio positivo come una delle neopromosse dalla Serie C, ora si trovano ad occupare il quindicesimo posto con soli 6 punti ma arrivano da una pesante sconfitta 2-0 in casa del Modena.

DIRETTA/ Novara Arzignano (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 17 ottobre 2025)

Per i blucerchiati invece la situazione è al contrario visto che dopo settimane da dimenticare sono arrivati tre risultati utili consecutivi che hanno permesso di ottenere i primi punti e lasciare l’ultimo posto in classifica, ora sono diciassettesimi con 5 punti, tre dei quali conquistati con una convincente vittoria casalinga 4-1 contro il Pescara in dieci uomini.

Entella Sampdoria, probabili ventidue in campo

Per affrontare la diretta Entella Sampdoria i due tecnici avranno due idee diverse, Andrea Chappell infatti dovrebbe scegliere di effettuare alcuni cambi tra le sue fila per provare a tornare a conquistare punti salvezza, il modulo rimarrà il 3-4-2-1 nel quale però saranno schierati Colombi come portiere, Parodi, Tiritiello e Marconi come difensori, Boccadamo, Franzoni, Benali e Di Mario come centrocampisti, Bariti e Fumagalli come trequartisti e Debenedetti attaccante. Massimo Donati invece dovrebbe confermare il 3-4-2-1 dell’ultima giornata con Ghidotti, Riccio, Hadzikadunic e Giordano, Depaoli, Abildgaard, Bellemo e Venuti, Cherubini e Pafundi, e Coda.

Entella Sampdoria, quote e possibile esito finale

La diretta Entella Sampdoria si prospetta essere una partita equilibrata con due squadre che vivono situazioni simili che si sfideranno per uscire dalla zona calda del fondo classifica e riuscire a fare un salto in avanti verso l’obiettivo stagionale, la salvezza.

La squadra biancazzurra rimane la favorita per l’apporto del pubblico e le due posizione di vantaggio tanto che bet365 gli affida una quota da 2.50, la vittoria dei blucerchiati invece è considerato il risultato più improbabile e per questo fissato a 3.10 mentre il pareggio sta a metà strada e viene fissato a 2.85.