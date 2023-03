Diretta/ Entella San Donato streaming video tv: obiettivo riscatto (Serie C)

DIRETTA ENTELLA SAN DONATO: TURNO INFRASETTIMANALE AMARO

Entella San Donato, in diretta alle ore 17.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio “Comunale” di Chiavari, è una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone B.

Sarà un match nel segno del riscatto visto che entrambe le formazioni hanno subìto cocenti sconfitte nel turno infrasettimanale: la Virtus Entella si è arresa nettamente nello scontro diretto di Cesena mentre i toscani si sono arresi davanti al pubblico amico contro l’Olbia. Oggi, quindi, l’occasione per riprendere a correre verso i rispettivi obiettivi stagionali: promozione per i liguri e salvezza per il San Donato Tavarnelle.

ENTELLA SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella San Donato non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Entella San Donato sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ENTELLA SAN DONATO: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Entella San Donato. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Volpe cambierà qualcosa rispetto a martedì: si candida per una maglia dall’inizio Morosini che potrebbe prendere il posto di Zamparo. A centrocampo è affaticato Paolucci, ipotesi Tenkorang al suo posto. Da valutare, infine, le condizioni di Pellizzer, uscito malconcio dalla trasferta di Cesena. Per il San Donato, invece, punta a tornare in campo dall’inizio Galligani mentre è possibile la staffetta tra Regoli e Bovolon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Entella San Donato. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.45, il pareggio è dato a 3.75 mentre la vittoria ospite paga 5.10 volte la posta.











