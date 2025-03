Diretta Entella Sestri Levante, ospiti a rischio retrocessione

La diretta Entella Sestri Levante avrà luogo allo Stadio Comunale di Chiavari per la trentaduesima giornata del girone B di Serie C, a scendere in campo saranno due squadre della stessa regione rendendo così la partita molto sentita da parte di entrambe le tifoserie e dei giocatori in campo per entrambe le squadre che però stanno affrontando due stagioni quasi opposte.

I padroni di casa sono la squadra che sta dominando la competizione essendo al 1° posto con 68 punti e puntano a vincere per avvicinarsi alla promozione diretta, gli ospiti invece sono in piena lotta salvezza e dovranno partecipare ai playout occupando il 18° posto con 23 punti.

L’Entella arriva alla partita dopo il pareggio 2-2 in casa della Lucchese, il Sestri Levante invece si presenterà dopo l’ennesima sconfitta stagionale per 1-0 con la Ternana.

Diretta Entella Sestri Levante streaming video, come vedere la partita

La diretta Entella Sestri Levante sarà possibile seguirla su Sky Sport al canale 253 o in alternativa sarà possibile vederla su iphone e tablet in diretta streaming su SkyGo o NowTv.

Formazioni Entella Sestri Levante, probabili protagonisti della gara

Nella sfida di oggi l’Entella dovrebbe scegliere il modulo 3-4-1-2 con in porta Del Frate, in difesa il terzetto Parodi, Tiritiello e Marconi, Boccadamo e Di Mario sulla fascia con Franzoni e Karic a completare il centrocampo, Fall e Castelli coppia d’attacco supportata da Di Noia.

Il Sestri Levante potrebbe optare per il 5-3-2: il portiere Guadagno, Podda e Furno difensori di fascia bassi con Primasso, Valentini e Montebugnoli centrali a completare la difesa, i centrocampisti Nunziatini, Bordin e Rossetti e Durmush in coppia con Parravicini come reparto offensivo.

Entella Sestri Levante, quote e possibile esito finale

La diretta Entella Sestri Levante è una partita che sulla carta ha una squadra nettamente favorita per portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti ovvero i padroni di casa che dovrebbero far valere il loro migliore posizionamento in classifica e la loro qualità nella rosa che in questa annata ha dimostrato di essere superiore rispetto a quella degli ospiti.

Un altro fattore a favore dell’Entella è lo stato di forma della squadra e la costanza dimostrata nel raggiungere ottimi risultati, il vantaggio potrebbe poi essere di più gol di scarto viste le difficoltà difensive del Sestri Levante.