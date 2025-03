Diretta Entella Sestri Levante (risultato 0-0): si comincia!

Derby ligure alle porte nella diretta di Entella Sestri Levante, ma prima di immergerci nella diretta vediamo insieme qualche dato statistico. L’Entella ha segnato in media 1,55 gol a partita, più del doppio rispetto al Sestri Levante, che si ferma a 0,77. Anche difensivamente la squadra di Chiavari si dimostra più solida, subendo in media 0,65 reti in meno a gara (1,32 per il Sestri). Questa superiorità si riflette anche nei risultati: l’Entella ha vinto il 61,29% delle partite, mentre il Sestri Levante è fermo a un modesto 12,9%, segno di un campionato decisamente complicato per la squadra rossoblù.

Dal punto di vista della spettacolarità delle partite, l’Over 1.5 si verifica nel 70,97% dei match dell’Entella e nel 54,84% di quelli del Sestri Levante, mentre la percentuale di gare con almeno tre reti (Over 2.5) è identica per entrambe le squadre (38,71%). Il dato relativo al “entrambe le squadre a segno” mostra invece un valore più alto per l’Entella (58,06% contro il 45,16% del Sestri). Adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Entella Sestri Levante, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Entella Sestri Levante streaming video, come vedere la partita

La diretta Entella Sestri Levante in tv sarà su Sky Sport al canale 253 o in alternativa sarà possibile vedere il derby ligure di Serie C in diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

Entella Sestri Levante, ospiti a rischio retrocessione

La diretta Entella Sestri Levante sarà alle ore 20.30 di stasera, lunedì 17 marzo 2025, un derby ligure molto sentito nel girone B di Serie C. Oltre al fascino di ogni sfida tra due squadre della stessa regione, bisogna infatti evidenziare le motivazioni opposte ma altrettanto forti di che sta affrontando due stagioni praticamente agli antipodi.

I padroni di casa della Virtus Entella sono la capolista con 68 punti e cercano una nuova vittoria per avvicinarsi sempre più alla promozione diretta, gli ospiti del Sestri Levante invece avendo appena 23 punti rischiano di puntare come obiettivo massimo ai playout, perché l’alternativa sarebbe la retrocessione immediata. Alla diretta Entella Sestri Levante la squadra di Chiavari arriverà dopo il pareggio 2-2 in casa della Lucchese, il Sestri Levante invece si presenterà in casa dei cugini dopo l’ennesima sconfitta stagionale per 1-0 con la Ternana.

Probabili formazioni Entella Sestri Levante, i possibili protagonisti della gara

Nelle probabili formazioni per la diretta Entella Sestri Levante, l’allenatore di casa Fabio Gallo dovrebbe scegliere il modulo 3-4-1-2 con in porta Del Frate, in difesa il terzetto Parodi, Tiritiello e Marconi, Boccadamo e Di Mario sulla fascia con Franzoni e Karic a completare il centrocampo, Fall e Castelli coppia d’attacco supportata da Di Noia.

Il Sestri Levante di Alberto Ruvo, che è già il quarto allenatore di una stagione a dir poco tormentata, potrebbe rispondere con il 5-3-2: il portiere Guadagno, Podda e Furno difensori di fascia bassi con Primasso, Valentini e Montebugnoli centrali a completare la difesa, i centrocampisti Nunziatini, Bordin e Rossetti e Durmush in coppia con Parravicini come reparto offensivo.

Entella Sestri Levante, quote e pronostico sull’esito finale

La diretta Entella Sestri Levante sulla carta ha una squadra nettamente favorita, naturalmente i padroni di casa che vorranno far valere la maggiore qualità nella rosa. Almeno in teoria il pronostico secondo Snai non può che allinearsi, con il segno 1 a 1,30, contro 4,25 e 9,50 rispettivamente per il pareggio e il segno 2.